Кабачки под угрозой: как не допустить гниения урожая

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Несмотря на заботу и усилия, многие огородники сталкиваются с гниением кабачков. Это неприятная проблема, которая может существенно снизить урожай. Чтобы устранить её, важно понимать причины и предпринимать своевременные меры.

Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачки

Основные причины гниения кабачков

1. Чрезмерная влажность из-за частых дождей

Кабачки любят влагу, но её избыток может стать причиной загнивания плодов. Постоянные дожди или избыточные поливы создают условия для развития болезней.

Как избежать:

Снизьте частоту поливов в дождливую погоду.

Используйте мульчу, чтобы защитить плоды от контакта с сырой почвой.

2. Нарушение расстояния между кустами

Плотные посадки ограничивают доступ солнца и воздуха к плодам. Листья мешают нормальному созреванию кабачков, что провоцирует их гниение.

Решение:

Убедитесь, что между кустами оставлено не менее 50 см.

Удаляйте излишние листья, особенно те, что закрывают плоды.

3. Неправильный подбор удобрений

Кабачки требуют определённых микроэлементов для нормального роста. Нехватка бора и йода в почве приводит к загниванию плодов.

Совет:

Используйте комплексные минеральные удобрения.

Проводите опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды).

4. Болезни растений

Кабачки подвержены различным заболеваниям, которые становятся причиной загнивания плодов.

Мучнистая роса : белый налёт на листьях, пожелтение и гниение плодов.

: белый налёт на листьях, пожелтение и гниение плодов. Серая гниль : тёмные пятна на завязях.

: тёмные пятна на завязях. Вершинная гниль: черные пятна на плодах и потемнение листьев.

Что делать:

При первых признаках обработайте растения препаратами, такими как Топаз или Фитоспорин.

Используйте народные средства: настойку чеснока, древесную золу или слабый раствор марганцовки.

5. Холодные ночи

Кабачки особенно уязвимы к низким температурам ночью. Холод тормозит их рост, вызывает гниение и отсутствие новых завязей.

Как помочь растениям:

Поливайте кабачки только теплой водой.

Укрывайте кусты в холодные ночи агроволокном.

Залог хорошего урожая

Для предотвращения гниения важно соблюдать основные правила ухода:

Поливать тёплой водой в умеренных количествах.

Обеспечивать растению необходимое количество света и воздуха.

Использовать качественные удобрения.

Вовремя выявлять и лечить заболевания.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые кабачки и получить богатый урожай.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

