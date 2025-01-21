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Кабачки под угрозой: как не допустить гниения урожая

2:53
Садоводство

Несмотря на заботу и усилия, многие огородники сталкиваются с гниением кабачков. Это неприятная проблема, которая может существенно снизить урожай. Чтобы устранить её, важно понимать причины и предпринимать своевременные меры.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Основные причины гниения кабачков

1. Чрезмерная влажность из-за частых дождей

Кабачки любят влагу, но её избыток может стать причиной загнивания плодов. Постоянные дожди или избыточные поливы создают условия для развития болезней.

Как избежать:

  • Снизьте частоту поливов в дождливую погоду.
  • Используйте мульчу, чтобы защитить плоды от контакта с сырой почвой.

2. Нарушение расстояния между кустами

Плотные посадки ограничивают доступ солнца и воздуха к плодам. Листья мешают нормальному созреванию кабачков, что провоцирует их гниение.

Решение:

  • Убедитесь, что между кустами оставлено не менее 50 см.
  • Удаляйте излишние листья, особенно те, что закрывают плоды.

3. Неправильный подбор удобрений

Кабачки требуют определённых микроэлементов для нормального роста. Нехватка бора и йода в почве приводит к загниванию плодов.

Совет:

  • Используйте комплексные минеральные удобрения.
  • Проводите опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды).

4. Болезни растений

Кабачки подвержены различным заболеваниям, которые становятся причиной загнивания плодов.

  • Мучнистая роса: белый налёт на листьях, пожелтение и гниение плодов.
  • Серая гниль: тёмные пятна на завязях.
  • Вершинная гниль: черные пятна на плодах и потемнение листьев.

Что делать:

  • При первых признаках обработайте растения препаратами, такими как Топаз или Фитоспорин.
  • Используйте народные средства: настойку чеснока, древесную золу или слабый раствор марганцовки.

5. Холодные ночи

Кабачки особенно уязвимы к низким температурам ночью. Холод тормозит их рост, вызывает гниение и отсутствие новых завязей.

Как помочь растениям:

  • Поливайте кабачки только теплой водой.
  • Укрывайте кусты в холодные ночи агроволокном.

Залог хорошего урожая

Для предотвращения гниения важно соблюдать основные правила ухода:

  • Поливать тёплой водой в умеренных количествах.
  • Обеспечивать растению необходимое количество света и воздуха.
  • Использовать качественные удобрения.
  • Вовремя выявлять и лечить заболевания.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые кабачки и получить богатый урожай.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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