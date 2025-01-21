Кабачки под угрозой: как не допустить гниения урожая

Несмотря на заботу и усилия, многие огородники сталкиваются с гниением кабачков. Это неприятная проблема, которая может существенно снизить урожай. Чтобы устранить её, важно понимать причины и предпринимать своевременные меры.
1. Чрезмерная влажность из-за частых дождей
Кабачки любят влагу, но её избыток может стать причиной загнивания плодов. Постоянные дожди или избыточные поливы создают условия для развития болезней.
Как избежать:
2. Нарушение расстояния между кустами
Плотные посадки ограничивают доступ солнца и воздуха к плодам. Листья мешают нормальному созреванию кабачков, что провоцирует их гниение.
Решение:
3. Неправильный подбор удобрений
Кабачки требуют определённых микроэлементов для нормального роста. Нехватка бора и йода в почве приводит к загниванию плодов.
Совет:
4. Болезни растений
Кабачки подвержены различным заболеваниям, которые становятся причиной загнивания плодов.
Что делать:
5. Холодные ночи
Кабачки особенно уязвимы к низким температурам ночью. Холод тормозит их рост, вызывает гниение и отсутствие новых завязей.
Как помочь растениям:
Для предотвращения гниения важно соблюдать основные правила ухода:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые кабачки и получить богатый урожай.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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