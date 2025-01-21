Простой способ уничтожить садовых вредителей без химии — используйте ботву

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год, осенью, дачники сталкиваются с задачей утилизации остатков ботвы. После того как собран урожай картофеля и томатов, вопрос, что делать с ботвой, становится актуальным. Большинство огородников традиционно используют её для компоста, однако если растения поражены фитофторозом, этот способ уже не подходит. Но существует несколько других полезных способов применения картофельной и томатной ботвы на участке.

Фото: flickr.com by Scot Nelson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фитофтороз помидоров

1. Настой для борьбы с вредителями

Картофельная и томатная ботва содержит соланин — яд, который может стать отличным средством борьбы с вредителями. Вытяжку из стеблей и листьев можно использовать для уничтожения:

паутинного клеща,

капустной белянки,

гусениц,

блошек,

совок,

тли.

Преимущество этого настоя — в его безопасности. Он не содержит химических веществ, что делает его безопасным для почвы и растений.

Как приготовить настой:

Измельчите 650 г свежей или 450 г сухой ботвы.

Залейте сырье 5 литрами воды и оставьте на 2-3 дня в теплом месте.

Процеженный настой добавьте 2 ст. л. тертого хозяйственного мыла, чтобы средство дольше задерживалось на листьях. Используйте его для опрыскивания растений в течение 3 дней подряд, затем сделайте недельный перерыв. Обрабатывайте растения лучше в вечернее время, когда нет риска дождя.

2. Пепел как удобрение

Сжигание ботвы картофеля и томатов тоже имеет свои плюсы. Пепел, который получается после сжигания, богат фосфором, калием и другими микроэлементами, полезными для почвы. Это отличное удобрение для любых садовых культур.

Перед тем как сжигать ботву, необходимо высушить её, а затем собрать в кучу и аккуратно поджечь, соблюдая меры безопасности. Пепел можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя для полива растений.

3. Мульча для защиты корней

Использование ботвы в качестве мульчи — это еще один отличный способ переработать растительные остатки. Ботву можно разложить вокруг стволов деревьев и кустарников. Это создаст защитный слой, который сохранит корни растений от морозов зимой. К тому же ботва отпугивает вредителей своим специфическим запахом, а также помогает бороться с сорняками.

Использование картофельной и томатной ботвы на даче может значительно облегчить осеннюю уборку и дать дополнительную пользу для вашего сада. Не стоит выбрасывать эти растительные остатки — они могут стать важным элементом в борьбе с вредителями, улучшении почвы и защите растений от холода.

Уточнения

Ботва́ - листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.

