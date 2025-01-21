Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп обвинил ВОЗ в неэффективности и объявил о выходе США из организации
Как туи влияют на растения рядом с ними
Как вырастить спаржу: полное руководство для начинающих
Конец "зеленой" энергетики: США меняют курс в климатической политике
Подготовьте кошку к поездке: советы для комфортного переезда
Сытный ужин за полчаса: рецепт вкусных оладий с куриным фаршем
Почему скорость расширения Вселенной ставит под угрозу привычные модели
Увеличение расхода топлива зимой: как снизить затраты
Простые способы уменьшить носогубные складки без инъекций

Топ-3 сорта ранней моркови для вашего огорода

3:54
Садоводство » Овощи

Морковь — один из самых популярных овощей, который можно выращивать на своем огороде. Она не только вкусная и полезная, но и способна обогатить ваш рацион витаминами и минералами. Для тех, кто хочет наслаждаться свежими корнеплодами как можно раньше, существуют специальные сорта ранней моркови. 

Морковь «Нантская»

Морковь «Нантская» — это один из самых популярных сортов ранней моркови, известный своей сладостью и хрустящей текстурой. Характеризуется:

  • Форма: цилиндрическая, равномерная длина около 15-20 см.
  • Цвет: ярко-оранжевый.
  • Сроки созревания: 70-80 дней от посева до сбора.

Эта морковь подходит для различных почв и может быть посеяна как весной, так и в начале лета для получения второго урожая. «Нантская» хороша для свежего потребления, а также подойдет для хранения и приготовления различных блюд.

Морковь «Шантане»

Морковь «Шантане» — ещё один популярный сорт, который отличается сладким и насыщенным вкусом. Он также имеет свои особенности:

  • Форма: короткая и толстая, длина корнеплодов составляет около 12-15 см.
  • Цвет: глубокий оранжевый.
  • Сроки созревания: 90-100 дней от посева до сбора.

Благодаря своему вкусу и сочности, «Шантане» хорошо подходит для использования в салатах, соках и гарнирах. Этот сорт также хорошо хранится, что позволяет наслаждаться свежими корнеплодами в течение всей зимы.

Морковь «Спарке»

Морковь «Спарке» — это сравнительно новый сорт, который быстро завоевывает популярность среди огородников. Он имеет хорошую устойчивость к фитофторе и другим заболеваниям. Характеризуется:

  • Форма: гладкая, цилиндрическая, длина около 15-18 см.
  • Цвет: ярко-оранжевый с прекрасным блеском.
  • Сроки созревания: 85-90 дней от посева до сбора.

«Спарке» отличается хорошей урожайностью и замечательным вкусом. Этот сорт идеально подходит как для свежего употребления, так и для консервации и хранения.

Уход за ранней морковью

Независимо от выбранного сорта, для успешного выращивания ранней моркови необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Подбор места: выбирайте солнечные участки с лёгкими, хорошо дренированными почвами. Избегайте глинистых и тяжелых почв, чтобы предотвратить деформацию корнеплодов.
  2. Посев семян: раннюю морковь лучше сеять в конце апреля — начале мая. Семена лучше раскладывать в предварительно подготовленные ряды на глубину 1-2 см с расстоянием 10-15 см между растениями.
  3. Полив и уход: регулярно поливайте морковь, особенно в засушливые дни. Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.
  4. Удобрение: морковь нуждается в сбалансированном питании. Удобрения, богатые калием и фосфором, идеально подходят для этой культуры.

Выращивание ранней моркови — это отличный способ порадовать себя и своих близких свежими и вкусными корнеплодами. Сорта «Нантская», «Шантане» и «Спарке» отлично подходят для этих целей и помогут вам получить отличный урожай. Следуя простым рекомендациям по уходу за растениями, вы сможете наслаждаться сладостью и полезными свойствами моркови уже в начале лета!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Общество
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении Аудио 
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Еда и рецепты
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Последние материалы
Фикус сбрасывает листья: что делать и как помочь растению
Странная любовь кошек к коробкам: что прячется за этим увлечением
Топ-3 сорта ранней моркови для вашего огорода
На Тенерифе появились граффити с призывом убивать туристов
За гранью Млечного Пути — обнаружена огромная радиогалактика
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё объяснил, почему завершил карьеру: это больше, чем победа в гонке
Какие вкусы чипсов самые популярные в России
Как вернуть жизнь обогреву заднего стекла: советы автомобилистам
Как избавиться от шерсти на диване за минуту: секретный трюк
Челябинский завод ошибочно выдал зарплату в 100 раз выше нормы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.