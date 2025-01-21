Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп обвинил ВОЗ в неэффективности и объявил о выходе США из организации
Как туи влияют на растения рядом с ними
Конец "зеленой" энергетики: США меняют курс в климатической политике
Подготовьте кошку к поездке: советы для комфортного переезда
Сытный ужин за полчаса: рецепт вкусных оладий с куриным фаршем
Почему скорость расширения Вселенной ставит под угрозу привычные модели
Увеличение расхода топлива зимой: как снизить затраты
Простые способы уменьшить носогубные складки без инъекций
Модные ошибки 90-х: 12 трендов, которые теперь кажутся странными

Как вырастить спаржу: полное руководство для начинающих

4:11
Садоводство » Овощи

Спаржа — это не только изысканное и полезное растение, но и замечательный овощ, который можно вырастить на своем приусадебном участке. Этот многолетний овощ радует своим вкусом и богатым витаминами составом. 

Спаржа
Фото: en.wikipedia.org by RyanFreisling
Спаржа

Выбор сорта спаржи

Перед тем как приступить к выращиванию спаржи, важно выбрать подходящий сорт. Спаржа бывает трех основных видов:

  • Зелёная спаржа: самый распространённый вариант, обладающий нежным вкусом и характерным зеленым цветом.
  • Фиолетовая спаржа: отличается сладким вкусом и ярким цветом, но менее устойчива к хранению.
  • Белая спаржа: вырастает под землёй и обладает более тонким вкусом. Для ее получения необходимо укрывать побеги от света.

Выберите сорт, который наилучшим образом соответствует вашему вкусу и климатическим условиям.

Подготовка почвы

Спаржа предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральным pH (примерно 6.0-7.0). Подготовьте участок:

  • Убедитесь, что в почве нет сорняков.
  • Перекопайте землю на глубину 30-40 см.
  • Добавьте органические материалы, такие как компост или перегной, чтобы обогатить почву питательными веществами.

Посадка спаржи

Оптимальное время для посадки спаржи — весна, когда почва прогреется до 10°C. Спаржу можно выращивать из семян или рассадой. Рассмотрим оба метода:

Посев семян: 

  1. Замочите семена в теплой воде на 24 часа перед посадкой.
  2. Высейте семена на глубину 2-3 см в ряды, оставляя расстояние между ними около 30 см.
  3. Укройте семена почвой и полейте.

Посадка рассады:

  1. Если вы используете рассаду, сажайте корни на глубину 15-20 см, формируя лунки.
  2. Поместите корни в лунки и аккуратно расправьте их.
  3. Наполните лунки землей, оставляя верхушки корней на уровне почвы.

После посадки обеспечьте растения регулярным поливом.

Уход за спаржей

Полив: Спаржа нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста. Убедитесь, что почва остается влажной, но не переувлажненной.

  • Мульчирование: мульчирование помогает сохранить влагу и уменьшить рост сорняков. Используйте органические материалы, такие как солома или сено
  • Удобрения: спаржа требует удобрений. Рекомендуется вносить органические удобрения весной и осенью, чтобы поддержать обогащение почвы.
  • Обрезка: удаляйте старые и поврежденные стебли по мере их появления, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Защита от вредителей: обратите внимание на наличие вредителей, таких как белокрылка или тля. При необходимости используйте инсектициды или более натуральные методы борьбы.

Уборка урожая

Первый урожай спаржи можно собирать через 2-3 года после посадки, когда растения окрепнут. Убирайте молодые побеги, когда они достигают 15-20 см в высоту. Не собирайте все побеги, оставляйте несколько для дальнейшего роста, чтобы растение могло восстановиться.

Подготовка к зиме

Спаржа может легко переносить морозы, но в суровых климатических условиях рекомендуется укрытие на зиму. После сбора урожая обрежьте стебли и покрывайте землю мульчей или лапником, чтобы защитить корни от морозов.

Выращивание спаржи — это трудоёмкий процесс, который требует терпения и внимания. Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить вкусную и полезную спаржу на своем участке, наслаждаясь богатым урожаем в течение многих лет. Спаржа станет не только полезным дополнением вашего рациона, но и украшением вашего сада с его изысканными побегами весной.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Шоу-бизнес
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Последние материалы
Фикус сбрасывает листья: что делать и как помочь растению
Странная любовь кошек к коробкам: что прячется за этим увлечением
Топ-3 сорта ранней моркови для вашего огорода
На Тенерифе появились граффити с призывом убивать туристов
За гранью Млечного Пути — обнаружена огромная радиогалактика
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё объяснил, почему завершил карьеру: это больше, чем победа в гонке
Какие вкусы чипсов самые популярные в России
Как вернуть жизнь обогреву заднего стекла: советы автомобилистам
Как избавиться от шерсти на диване за минуту: секретный трюк
Челябинский завод ошибочно выдал зарплату в 100 раз выше нормы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.