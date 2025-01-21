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Вырастить хурму на даче: реально ли? Ольга Воронова отвечает

1:00
Садоводство » Деревья и кустарники

В прошлом году на полках некоторых магазинов можно было заметить саженцы хурмы. А легко ли её вырастить на дачном участке? Ответ на этот вопрос помогла найти эксперт Союза садоводов России, телеведущая, писательница Ольга Воронова.

Дерево хурмы
Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево хурмы

Она считает, что заниматься выращиванием хурмы является проблемным делом. 

"Про хурмы ещё никто доподлинно опытом не делал. Может быть, на юге Московской области и можно. Но, в общем и целом, нужно пробовать. Сейчас есть совершенно чёткие данные насчёт того, что можно выращивать инжир. Я в этом году буду саженец выращивать"

Ольга Воронова подчёркивает, что в настоящее время данных по поводу выращивания хурмы совсем немного, но на юге Московской области попробовать можно делать опыты, например. Также под вопросом, считает эксперт, остаётся уход за этой культурой. 

"Это слишком новинка у нас".

 

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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