Гниение урожая даже в сухом погребе: как не допустить этого?

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хранение урожая — важный этап, который требует внимания и аккуратности. Даже в сухом погребе, который кажется идеальным местом для хранения овощей и фруктов, можно столкнуться с проблемой гниения продукции.

Ошибка 1: Неправильная подготовка урожая

Перед тем как отправить урожай на длительное хранение, необходимо тщательно подготовить его. Неправильная подготовка может привести к гниению, даже если температура и влажность в погребе кажутся нормальными.

Несоблюдение правил уборки: убирайте урожай в сухую, солнечную погоду, чтобы избежать избыточной влаги. Намокшие или поврежденные овощи и фрукты быстрее подвергаются гниению. Лучше всего собирать урожай, когда он полностью созрел, но до первых заморозков. Отсутствие сортировки: перед размещением на хранение необходимо отсортировать овощи и фрукты. Удаляйте поврежденные или подгнившие экземпляры, а также не спелые плоды. Оставляя плохие продукты среди хороших, вы рискуете подвергнуть весь запас гниению. Недостаточная просушка: перед хранением стоит дать овощам немного подсохнуть на свежем воздухе. Это особенно важно для корнеплодов, таких как картофель или морковь. Влага, оставшаяся на поверхности, может привести к образованию плесени и гниению.

Ошибка 2: Неправильные условия хранения

Погреб — это не просто место, где можно складывать урожай. Чтобы сохранить его на длительное время, нужно создать оптимальные условия хранения.

Неправильная температура и влажность: для большинства овощей и фруктов оптимальным считается диапазон температур от 0 до 10 градусов Цельсия и влажность около 70-80%. При высоком уровне влажности овощи могут начать гнить, а при низком — высыхать и терять товарный вид. Используйте термометр и гигрометр для контроля этих параметров. Плохая вентиляция: важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в погребе. Если помещение плохо вентилируется, это может привести к повышенной влажности и образованию конденсата, что, в свою очередь, провоцирует гниение. Убедитесь, что в погребе есть вентиляционные отверстия или используйте специальные вентиляционные системы.

Чтобы обеспечить долгосрочное хранение урожая в сухом погребе, необходимо тщательно следить за подготовкой плодов и условиями их хранения. Избегайте обсудимых ошибок, таких как неправильная уборка и недостаточный контроль температуры и влажности, и ваш урожай будет радовать вас свежестью и качеством на протяжении всей зимы. Помните, что забота о хранении начинается еще на этапе сбора урожая. Правильный подход обеспечит сохранность ваших трудов и избавит от проблем с гниением.