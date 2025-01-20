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Неправильные соседи для малины: какие растения угрожают вашему урожаю?

3:09
Садоводство » Советы

Малина — один из самых популярных ягодных кустарников, который радует садоводов своим вкусом и полезными свойствами. Однако, как и у многих других растений, у малины есть свои "недруги". Некоторые растения, если они будут посажены рядом с малиной, могут негативно сказаться на ее росте и урожайности.

Помидоры

Одним из самых неблагоприятных соседей для малины являются помидоры. Эти растения могут быть подвержены тем же болезням, что и малина, таким как фитофтороз. Соседство повышает риск распространения заболеваний и вредителей, что может негативно сказаться на урожае обоих культур.

Картофель

Ещё одной культурой, которую не стоит сажать рядом с малиной, является картофель. Как и помидоры, картофель подвержен фитофторозу и другим заболеваниям. Кроме того, его корневая система может конкурировать с малиной за питательные вещества и влагу, что сказывается на развитии обоих растений.

Перцы

Перцы являются капризными растениями и требуют особого ухода. Их соседство с малиной может привести к тому, что оба растения будут страдать от недостатка питательных веществ и света. Кроме того, их уязвимость к одному и тому же роду вредителей может еще больше ухудшить ситуацию.

Сельдерей

Сельдерей также не рекомендуется сажать рядом с малиной, так как это растение требует особого ухода и может стать источником вредителей, таких как нематоды, которые повредят корни малины. Кроме того, разные потребности в влаге и питательных веществах могут привести к конкуренции между растениями.

Укроп

Несмотря на то что укроп является популярной приправой и может помогать в борьбе с некоторыми вредителями, он все же не лучший сосед для малины. Укроп привлекает насекомых, которые могут быть вредными для малины, и при этом может забрать у нее необходимые питательные вещества.

Мелисса и мята

Эти растения обладают агрессивным ростом и могут вытеснить малину, забирая у нее влаги и питательные вещества. Кроме того, их корни могут оказывать подавляющее влияние на развитие малины.

Груша и яблоня

Если у вас есть фруктовые деревья, такие как груша или яблоня, постарайтесь не сажать их слишком близко к малине. Корневая система деревьев может затенять малину и конкурировать с ней за ресурсы, что приведет к снижению урожайности.

Правильное соседство растений — одна из важнейших составляющих успешного сада. Сажая малины рядом с неподходящими культурами, вы рискуете потерять урожай и здоровые растения. Вместо этого, выбирайте растения, которые будут хорошими компаньонами и помогут улучшить декоративные и вкусовые качества малины. Чтобы достичь лучших результатов, обязательно изучайте потребности и характеристики разных культур перед их посадкой, избегая вредных соседей и создавая гармоничное окружение для своих растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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