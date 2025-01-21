Как украсить участок стильной альпийской горкой

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создать альпийскую горку своими руками — это отличный способ добавить оригинальности и изысканности в ландшафт вашего сада. Такой элемент, напоминающий горный склон или скалу, станет яркой изюминкой участка. Следуя пошаговой инструкции, вы легко справитесь с этой задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludi Ling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Декоративная отсыпка

Шаг 1. Подготовка проекта

Начните с разработки проекта. Нарисуйте схему расположения альпийской горки на участке. С помощью колышков и шнура обозначьте границы будущей конструкции.

Очистите выбранную площадь: удалите лишние предметы, снимите верхний слой почвы (30-40 см), уберите траву и сорняки.

Шаг 2. Укладка дренажа

Для предотвращения застоя воды уложите дренажный слой:

Первый слой — гравий или щебень (10 см).

Второй слой — речной песок (5 см).

Полейте и тщательно утрамбуйте основание, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.

Шаг 3. Подготовка почвосмеси

Для создания плодородного слоя смешайте:

дерновую землю,

песок,

перлит,

сосновую кору,

древесную щепу,

торф,

перегной (в равных пропорциях).

Получившийся грунт равномерно распределите по всей площади горки.

Шаг 4. Укладка камней

Укладку начинайте с самого крупного валуна, который станет центральным элементом. Затем постепенно добавляйте камни, двигаясь от подножья к вершине.

Промежутки между камнями засыпайте почвой, тщательно поливая водой для её усадки.

Завершите укладку, установив крупный валун на вершине, чтобы придать конструкции завершённый вид.

Шаг 5. Завершение работы

Полейте всю конструкцию и оставьте на 2-3 недели для окончательной усадки грунта. После этого добавьте почвосмесь в пустоты между камнями и высадите в расщелины растения.

Альпийская горка готова! Такой декоративный элемент сделает ваш участок уникальным, добавив природного очарования и стиля.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

