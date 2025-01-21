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Как украсить участок стильной альпийской горкой

2:13
Садоводство

Создать альпийскую горку своими руками — это отличный способ добавить оригинальности и изысканности в ландшафт вашего сада. Такой элемент, напоминающий горный склон или скалу, станет яркой изюминкой участка. Следуя пошаговой инструкции, вы легко справитесь с этой задачей.

Декоративная отсыпка
Фото: commons.wikimedia.org by Ludi Ling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Декоративная отсыпка

Шаг 1. Подготовка проекта

Начните с разработки проекта. Нарисуйте схему расположения альпийской горки на участке. С помощью колышков и шнура обозначьте границы будущей конструкции.

Очистите выбранную площадь: удалите лишние предметы, снимите верхний слой почвы (30-40 см), уберите траву и сорняки.

Шаг 2. Укладка дренажа

Для предотвращения застоя воды уложите дренажный слой:

  • Первый слой — гравий или щебень (10 см).
  • Второй слой — речной песок (5 см).

Полейте и тщательно утрамбуйте основание, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.

Шаг 3. Подготовка почвосмеси

Для создания плодородного слоя смешайте:

  • дерновую землю,
  • песок,
  • перлит,
  • сосновую кору,
  • древесную щепу,
  • торф,
  • перегной (в равных пропорциях).

Получившийся грунт равномерно распределите по всей площади горки.

Шаг 4. Укладка камней

Укладку начинайте с самого крупного валуна, который станет центральным элементом. Затем постепенно добавляйте камни, двигаясь от подножья к вершине.

  • Промежутки между камнями засыпайте почвой, тщательно поливая водой для её усадки.
  • Завершите укладку, установив крупный валун на вершине, чтобы придать конструкции завершённый вид.

Шаг 5. Завершение работы

Полейте всю конструкцию и оставьте на 2-3 недели для окончательной усадки грунта. После этого добавьте почвосмесь в пустоты между камнями и высадите в расщелины растения.

Альпийская горка готова! Такой декоративный элемент сделает ваш участок уникальным, добавив природного очарования и стиля.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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