Как украсить участок стильной альпийской горкой

Создать альпийскую горку своими руками — это отличный способ добавить оригинальности и изысканности в ландшафт вашего сада. Такой элемент, напоминающий горный склон или скалу, станет яркой изюминкой участка. Следуя пошаговой инструкции, вы легко справитесь с этой задачей.
Начните с разработки проекта. Нарисуйте схему расположения альпийской горки на участке. С помощью колышков и шнура обозначьте границы будущей конструкции.
Очистите выбранную площадь: удалите лишние предметы, снимите верхний слой почвы (30-40 см), уберите траву и сорняки.
Для предотвращения застоя воды уложите дренажный слой:
Полейте и тщательно утрамбуйте основание, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.
Для создания плодородного слоя смешайте:
Получившийся грунт равномерно распределите по всей площади горки.
Укладку начинайте с самого крупного валуна, который станет центральным элементом. Затем постепенно добавляйте камни, двигаясь от подножья к вершине.
Полейте всю конструкцию и оставьте на 2-3 недели для окончательной усадки грунта. После этого добавьте почвосмесь в пустоты между камнями и высадите в расщелины растения.
Альпийская горка готова! Такой декоративный элемент сделает ваш участок уникальным, добавив природного очарования и стиля.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.