Как получить богатый урожай томатов с помощью правильной подкормки

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные огородники знают: успех выращивания томатов начинается ещё осенью, когда нужно подготовить грядку. Некоторые удобрения требуют времени, чтобы преобразоваться в доступную форму для растений. Чтобы получить богатый урожай, важно правильно подготовить почву и внести необходимые подкормки. Делимся проверенными рецептами.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томат

Минеральные удобрения

Это один из самых надёжных способов обеспечить томаты всеми необходимыми веществами.

Используйте комплексное удобрение для томатов или добавьте 1 ст. л. суперфосфата на каждую лунку.

За неделю до высадки рассады пролейте грядки раствором Фитоспорина (5 г на 10 л воды). Это поможет защитить растения от болезней.

Органические удобрения

Органика насыщает почву природными элементами, способствуя росту и укреплению растений:

Настой птичьего помёта : разведите в соотношении 1:20. На каждую лунку требуется 0,5 л раствора.

: разведите в соотношении 1:20. На каждую лунку требуется 0,5 л раствора. Перепревший навоз : добавьте 200 г в каждую лунку, предварительно перемешав с почвой.

: добавьте 200 г в каждую лунку, предварительно перемешав с почвой. Компост : используйте 200 г на лунку, смешав с землёй.

: используйте 200 г на лунку, смешав с землёй. Древесная зола: можно использовать в сухом виде или настоем. На лунку достаточно одной горсти, перемешанной с грунтом.

Народные рецепты

Для тех, кто предпочитает естественные способы подкормки, подойдут следующие варианты:

Яичная скорлупа : источник кальция. Используйте 2 ч. л. на лунку.

: источник кальция. Используйте 2 ч. л. на лунку. Крапива : листья насыщают почву азотом. Положите 5-6 листков в каждую лунку.

: листья насыщают почву азотом. Положите 5-6 листков в каждую лунку. Дрожжевой хлеб : добавьте вместе с яичной скорлупой и горстью перепревшего навоза.

: добавьте вместе с яичной скорлупой и горстью перепревшего навоза. Рыбная мука: это удобрение богато азотом и фосфором. На одну лунку потребуется 2-3 ст. л. муки. Для лучшего эффекта можно добавить столько же древесной золы.

Правильная подготовка грядки — залог успешного выращивания томатов. Используйте сочетание минеральных, органических и народных удобрений, чтобы обеспечить растения всем необходимым. Благодаря этим методам вы получите крепкие кусты и обильный урожай сочных плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

