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Как получить богатый урожай томатов с помощью правильной подкормки

2:28
Садоводство

Опытные огородники знают: успех выращивания томатов начинается ещё осенью, когда нужно подготовить грядку. Некоторые удобрения требуют времени, чтобы преобразоваться в доступную форму для растений. Чтобы получить богатый урожай, важно правильно подготовить почву и внести необходимые подкормки. Делимся проверенными рецептами.

Томат
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томат

Минеральные удобрения

Это один из самых надёжных способов обеспечить томаты всеми необходимыми веществами.

  • Используйте комплексное удобрение для томатов или добавьте 1 ст. л. суперфосфата на каждую лунку.
  • За неделю до высадки рассады пролейте грядки раствором Фитоспорина (5 г на 10 л воды). Это поможет защитить растения от болезней.

Органические удобрения

Органика насыщает почву природными элементами, способствуя росту и укреплению растений:

  • Настой птичьего помёта: разведите в соотношении 1:20. На каждую лунку требуется 0,5 л раствора.
  • Перепревший навоз: добавьте 200 г в каждую лунку, предварительно перемешав с почвой.
  • Компост: используйте 200 г на лунку, смешав с землёй.
  • Древесная зола: можно использовать в сухом виде или настоем. На лунку достаточно одной горсти, перемешанной с грунтом.

Народные рецепты

Для тех, кто предпочитает естественные способы подкормки, подойдут следующие варианты:

  • Яичная скорлупа: источник кальция. Используйте 2 ч. л. на лунку.
  • Крапива: листья насыщают почву азотом. Положите 5-6 листков в каждую лунку.
  • Дрожжевой хлеб: добавьте вместе с яичной скорлупой и горстью перепревшего навоза.
  • Рыбная мука: это удобрение богато азотом и фосфором. На одну лунку потребуется 2-3 ст. л. муки. Для лучшего эффекта можно добавить столько же древесной золы.

Правильная подготовка грядки — залог успешного выращивания томатов. Используйте сочетание минеральных, органических и народных удобрений, чтобы обеспечить растения всем необходимым. Благодаря этим методам вы получите крепкие кусты и обильный урожай сочных плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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