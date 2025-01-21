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Как вырастить комнатные нарциссы? Правила ухода за цветком

1:16
Садоводство

Как вырастить нарциссы в домашних условиях

Нарциссы можно выращивать в домашних условиях с помощью керамических цветочных горшков. Приложив минимум усилий, растение точно порадует вас цветением.

Нарциссы
Фото: commons.wikimedia.org by Juni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нарциссы

В домашних условиях нарциссы в горшке цветут от 10 до 15 дней. Поэтому, чтобы подольше наслаждаться цветением, выбирайте нарциссы в горшке с цветами, которые только начинают цвести или еще не зацвели.

Поливать нарциссы в горшке нужно по мере подсыхания почвы — примерно 1-2 раза в неделю. Для более пышного цветения горшок следует поставить на подоконник. Для полива используйте отстоянную воду нейтральной температуры. В период цветения растению может потребоваться более обильный полив, а в конце — умеренный.

Почему нарциссы не цветут в горшке

Для своего развития и цветения нарциссы предпочитают нейтральную или слабокислую почву — pH 5-7. Если почва слишком кислая, добавьте известь или доломитовую муку. Кроме того, нарциссы не будут цвести в тени или полутени. Выберите самое солнечное место в доме.

Уточнения

Нарци́сс (лат  Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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