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Как туи влияют на растения рядом с ними

1:59
Садоводство

Туи — это одни из самых популярных декоративных хвойных растений, которые активно используются для создания живых изгородей и украшения участка. Их универсальный внешний вид делает туи излюбленным выбором дизайнеров. Однако, чтобы эти деревья росли здоровыми и красивыми, важно учитывать их потребности и особенности соседства с другими растениями.

Туя
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туя

Что нужно туям

Освещение.

Туи предпочитают солнечные места или лёгкую полутень. В условиях тени они растут плохо и теряют декоративный вид.

Условия почвы.

Эти деревья требовательны к грунту: они любят кислую или слабокислую почву.

Пересадки.

Туи плохо переносят пересадку, поэтому важно сразу выбрать для них постоянное место.

Особенности соседства

Какие растения нельзя сажать рядом с туей

Туи не уживаются с растениями, которые предпочитают щелочную почву. Если пытаться изменить кислотность грунта, чтобы угодить обоим видам, это может повредить туям.

Исключение составляют культуры, выращиваемые в вазонах или контейнерах.

Нежелательные соседи для туи:

  • Декоративные растения: фиалки, самшит, лаванда, каменная роза, гвоздика, колокольчики, герань.
  • Плодовые и овощные культуры: огурцы, тыква, капуста, клубника, фасоль.

Кроме того, туи сами могут негативно влиять на урожайность соседних плодовых культур. Дерево выделяет вещества, которые могут снизить плодородие почвы.

Рекомендации по размещению

Чтобы избежать проблем, опытные садоводы рекомендуют соблюдать расстояние при посадке. Минимальное расстояние между туями и соседними культурами должно составлять 5-6 метров. Это обеспечит комфортное развитие растений и сохранит их здоровье.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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