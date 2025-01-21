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Фикус сбрасывает листья: что делать и как помочь растению

1:58
Садоводство

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, которое украшает любой интерьер своей зеленью и создает уют в комнате. Однако бывает, что фикус начинает сбрасывать листья, и это вызывает беспокойство у владельцев. Если вы столкнулись с такой проблемой, не переживайте — есть простое и эффективное решение, которое поможет вернуть растению здоровье.

Фикус Бенджамина
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фикус Бенджамина

Почему фикус сбрасывает листья

Есть несколько причин, по которым фикус может терять свои листья:

Неправильный полив.

Избыточное или недостаточное количество влаги может привести к сбрасыванию листьев. Важно соблюдать правильный режим полива.

Нехватка света.

Если растение не получает достаточного количества света, это также может вызвать потерю листвы.

Температурные перепады и сквозняки.

Фикус чувствителен к перепадам температуры и холодным сквознякам, что может негативно сказаться на его здоровье.

Вредители или заболевания.

Иногда фикус сбрасывает листья из-за поражения вредителями или болезнями.

Как аспирин помогает фикусу

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) — это простое средство, которое может помочь вашему растению. Чтобы воспользоваться этим методом, выполните следующие шаги:

Приготовьте раствор.

Возьмите 1 литр воды и растворите в нем 1 таблетку аспирина. Хорошо перемешайте раствор, чтобы таблетка полностью растворилась.

Полив растения.

Полученным раствором полейте грунт вокруг фикуса. Это нужно делать 2 раза в месяц.

Аспирин помогает восстановить здоровье фикуса, улучшает его устойчивость к заболеваниям и стрессовым условиям. Растение восстановится, и его листья перестанут опадать. Такое средство способствует "оживлению" фикуса и улучшению его состояния в целом.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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