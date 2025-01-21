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Освещение для рассады: фитолампы или подоконник

2:01
Садоводство

Освещение — ключевой фактор успеха при выращивании рассады, и одна из самых распространённых ошибок дачников связана именно с ним. Особенно часто с этим сталкиваются новички, которые из-за нехватки или чрезмерности света лишаются молодых растений ещё на стадии роста.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Почему освещение так важно

Свет — это основа фотосинтеза, процесса, благодаря которому растения получают энергию для роста и развития. Для рассады важно не только количество света, но и его качество.

Молодым растениям требуется 12-13 часов интенсивного освещения в сутки, чтобы они развивались крепкими и здоровыми.

Ошибки при работе с освещением

Недостаток света.

Если освещения мало, фотосинтез замедляется, растения становятся слабыми, вытягиваются и теряют устойчивость.

Чрезмерное освещение.

Избыток света, особенно прямых солнечных лучей, может привести к ожогам нежных листьев и ухудшению общего состояния рассады.

Как правильно организовать освещение

Используйте фитолампы.

При нехватке естественного света фитолампы станут идеальным решением. Размещайте их на высоте 20-30 см над растениями, чтобы избежать перегрева и ожогов.

Контролируйте равномерность света.

Если рассада стоит на подоконнике, периодически поворачивайте контейнеры, чтобы растения росли ровно и не вытягивались к источнику света.

Защитите от солнца.

При сильном солнечном освещении используйте занавески или рассеиватели света, чтобы уберечь нежные листья от ожогов.

Успех в выращивании рассады напрямую зависит от правильного освещения. Создайте для молодых растений баланс между естественным и искусственным светом, и они обязательно порадуют вас крепкими всходами и отличным урожаем.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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