Зачем сажать лён на даче: польза и декоративность

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лён редко встречается на дачных участках, хотя его полезные свойства делают эту культуру незаменимой. Многие ошибочно считают, что лён нужен только для изготовления ткани и верёвок. На самом деле, это растение обладает рядом преимуществ, которые могут существенно улучшить ваш огород.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Почему стоит посадить лён

1. Привлечение насекомых для опыления

Лён привлекает пчёл и других насекомых, которые активно участвуют в опылении растений. Это помогает повысить урожайность овощных и фруктовых культур на участке.

2. Улучшение состояния почвы

Благодаря развитой корневой системе, лён проникает глубоко в землю, рыхлит её и предотвращает эрозию.

Если посеять лён в междурядьях, он насытит почву азотом.

После срезки растения его можно оставить перегнивать в земле, что улучшит состав почвы и повысит её плодородие.

3. Украшение участка

Во время цветения лён превращается в настоящее украшение дачного участка. Его нежные голубые, синие или белые цветки добавляют декоративности, делая огород не только функциональным, но и красивым.

Как правильно выращивать лён

Лён — неприхотливое растение, но для его успешного роста важно соблюдать несколько правил:

Место посадки . Выбирайте хорошо освещённые солнцем участки.

. Выбирайте хорошо освещённые солнцем участки. Тип почвы . Лён предпочитает умеренно влажную землю, избегайте заболоченных участков.

. Лён предпочитает умеренно влажную землю, избегайте заболоченных участков. Уход. Минимальный полив в засушливую погоду и отсутствие необходимости в сложном уходе делают эту культуру лёгкой в выращивании.

Лён — это не только полезное растение для рукоделия, но и настоящий помощник для вашего огорода. Он привлекает опылителей, улучшает структуру почвы и становится ярким украшением участка. Попробуйте посадить лён, и вы удивитесь, сколько пользы он может принести.

Уточнения

Лён (лат. Línum) — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae).

