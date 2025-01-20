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Советы по выращиванию фасоли: место, почва, соседи

Садоводство

Урожай фасоли напрямую зависит от того, где она посажена. Для успешного роста этой культуры важно правильно выбрать место на участке и подготовить подходящую почву.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Puusterke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фасоль

Где лучше сажать фасоль

1. Освещённость.

Фасоль любит свет. Она плохо растёт в затенённых местах, поэтому выбирайте максимально солнечные участки. Грядка должна находиться вдали от деревьев и кустарников, чтобы они не затеняли посадки.

2. Соседние культуры.

Идеальными соседями для фасоли являются низкорослые растения, такие как:

  • Редька
  • Картофель
  • Морковь

Эти культуры не мешают фасоли развиваться и не конкурируют с ней за солнечный свет.

3. Тип почвы.

Фасоль предпочитает лёгкие и плодородные почвы. Если на вашем участке глинистая земля, то лучше заранее улучшить её, добавив песок, компост или торф, чтобы обеспечить хорошие условия для роста.

Чтобы фасоль дала богатый урожай, выберите хорошо освещённое место без затенения и подготовьте подходящую почву. Сочетайте её с правильными культурами на соседних грядках, и вы получите сильные растения с отличными результатами.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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