Какие растения помогут увеличить урожай картофеля

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель — популярная огородная культура, но не все растения могут быть для него хорошими соседями. Некоторые виды могут негативно повлиять на его рост и урожайность. Давайте разберёмся, каких растений следует избегать и кто станет отличным "соседом" для картофеля.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Опасные соседи для картофеля

Картофель не терпит соседства с другими паслёновыми культурами. Это касается:

Помидоров

Баклажанов

Перца

Почему? Все они конкурируют за одни и те же питательные вещества из почвы. К тому же их близкое расположение делает растения более уязвимыми к заболеваниям, что в итоге приводит к низкой урожайности как картофеля, так и соседних культур.

Также картофель плохо уживается с:

Огурцами

Кабачками

Тыквой

Идеальные соседи для картофеля

Чтобы повысить урожайность и обеспечить картофелю оптимальные условия, выбирайте "правильных" соседей. Вот список растений, которые принесут пользу:

Белокочанная капуста

Она помогает улучшить структуру грунта, делая его более подходящим для роста картофеля.

Календула

Это растение отпугивает вредителей, а также привлекает полезных насекомых, которые способствуют защите картофеля.

Лук

Его запах помогает отпугивать насекомых, опасных для картофельной культуры.

Фасоль

Фасоль обогащает почву азотом, улучшая её плодородие и способствуя росту картофеля.

Хрен

Хрен защищает картофель от некоторых болезней и вредителей, а также помогает сохранить здоровье грунта.

Чтобы получить богатый урожай картофеля, важно правильно выбирать соседей для посадки. Избегайте паслёновых и тыквенных культур, но не бойтесь сажать рядом капусту, календулу, лук, фасоль и хрен. Эти растения помогут улучшить состояние почвы и защитить ваш урожай от вредителей.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

