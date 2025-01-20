Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото в кожуре — как ченпи превращает Синьхуэй в центр притяжения
Кошачий лоток без запаха: секрет правильного наполнителя
Как понять, что вашим волосам не хватает белка или увлажнения?
Гниение урожая даже в сухом погребе: как не допустить этого?
Почему Марс потерял водные пространства
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Цвет настроения синий: как тон одежды влияет на наши тренировки
Сценарий 1990-х не повторится: дефицита продуктов не будет
Результаты исследования: когда пить кофе, чтобы жить дольше

Какие растения помогут увеличить урожай картофеля

1:58
Садоводство

Картофель — популярная огородная культура, но не все растения могут быть для него хорошими соседями. Некоторые виды могут негативно повлиять на его рост и урожайность. Давайте разберёмся, каких растений следует избегать и кто станет отличным "соседом" для картофеля.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Опасные соседи для картофеля

Картофель не терпит соседства с другими паслёновыми культурами. Это касается:

  • Помидоров
  • Баклажанов
  • Перца

Почему? Все они конкурируют за одни и те же питательные вещества из почвы. К тому же их близкое расположение делает растения более уязвимыми к заболеваниям, что в итоге приводит к низкой урожайности как картофеля, так и соседних культур.

Также картофель плохо уживается с:

  • Огурцами
  • Кабачками
  • Тыквой

Идеальные соседи для картофеля

Чтобы повысить урожайность и обеспечить картофелю оптимальные условия, выбирайте "правильных" соседей. Вот список растений, которые принесут пользу:

Белокочанная капуста

Она помогает улучшить структуру грунта, делая его более подходящим для роста картофеля.

Календула

Это растение отпугивает вредителей, а также привлекает полезных насекомых, которые способствуют защите картофеля.

Лук

Его запах помогает отпугивать насекомых, опасных для картофельной культуры.

Фасоль

Фасоль обогащает почву азотом, улучшая её плодородие и способствуя росту картофеля.

Хрен

Хрен защищает картофель от некоторых болезней и вредителей, а также помогает сохранить здоровье грунта.

Чтобы получить богатый урожай картофеля, важно правильно выбирать соседей для посадки. Избегайте паслёновых и тыквенных культур, но не бойтесь сажать рядом капусту, календулу, лук, фасоль и хрен. Эти растения помогут улучшить состояние почвы и защитить ваш урожай от вредителей.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото
Экономика и бизнес
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото Аудио 
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Еда и рецепты
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери
Недвижимость
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Гардероб для невысоких: одно простое правило, которое меняет всё
Какие растения помогут увеличить урожай картофеля
Верните блеск своим стеклам: как полировать их самостоятельно
Дом, где родилась легенда: резиденция Вальтера Скотта выставлена на продажу
Тихоокеанское побережье Канады — почему здесь нужно побывать
Защититься от дронов ВСУ помогут разработки СССР: эксперт рассказал, как улучшить систему ПВО
Какие страны имеют шанс пережить ядерную зиму — исследование учёных
Как избавиться от привычки заедать эмоции: советы и стратегии
Глобальные валюты: доллар резко упал после инаугурации Трампа на фоне ослабления опасений торговой войны
Сонный паралич: мифы и правда о загадочном состоянии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.