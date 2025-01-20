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Секрет обильного урожая клубники: выбираем идеальных соседей

1:31
Садоводство

Каждый дачник мечтает о богатом урожае клубники: сочные, сладкие и ароматные ягоды всегда становятся гордостью любого садовода. Чтобы добиться такого результата, важно обеспечить растение всем необходимым: достаточной влагой, питательными веществами, защитой от вредителей и болезней.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Однако есть ещё один секрет успеха — правильный выбор "соседей" для клубники. Растения-компаньоны способны улучшить условия для её роста и сделать урожай более обильным.

Идеальные соседи для клубники

Список лучших растений-компаньонов для садовой земляники. Среди них:

  • Горох
  • Редис
  • Морковь
  • Фасоль

Эти овощи оказывают положительное влияние на почву, улучшая её плодородие. Они помогают клубнике усваивать важные микроэлементы, а также защищают её от вредителей и болезней.

Шпинат — незаменимый помощник

Ещё одним отличным соседом для клубники является шпинат. Это растение не только отпугивает вредителей, но и предотвращает рост сорняков, создавая идеальные условия для развития садовой земляники.

Выбирая подходящих "соседей" для клубники, вы обеспечиваете своему участку природную гармонию, а растениям — взаимную пользу. Горох, редис, морковь, фасоль и шпинат помогут вашей клубнике расти сильной, здоровой и подарят вам богатый урожай сладких ягод.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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