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Забудьте о гнили и плесени: как хранить овощи в квартире

1:49
Садоводство

Чтобы сохранить овощи свежими и вкусными на протяжении всей зимы, важно знать несколько простых правил хранения. Даже в условиях городской квартиры можно создать оптимальные условия для длительного хранения, если следовать основным рекомендациям.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Правила хранения овощей

  1. Температура и влажность: Овощи лучше всего хранятся в прохладном и влажном месте. Если у вас нет подвала, используйте балкон или даже холодильник. Оптимальная температура — около 0-5 градусов по Цельсию.
  2. Упаковка: Используйте натуральные материалы, такие как мешки из льна или бумаги. Пластиковые пакеты могут привести к накоплению влаги и гниению.
  3. Соседство: Не храните овощи рядом с фруктами. Многие фрукты выделяют этилен, который может ускорять гниение овощей.
  4. Регулярный осмотр: Периодически проверяйте овощи на наличие гнили или повреждений. Убирайте испорченные плоды, чтобы не заражать остальные.
  5. Способы хранения: Некоторые овощи, такие как картошка, морковь и свекла, лучше всего хранить в песке или опилках, чтобы сохранить свежесть.

Как продлить срок хранения

Использование специальных контейнеров и правильная упаковка овощей помогут сохранить их в идеальном состоянии на более длительный срок. Например, храните капусту в закрытых контейнерах с небольшими отверстиями для вентиляции, чтобы предотвратить гниение.

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться свежими овощами на протяжении всей зимы, даже если у вас нет подвала или дачи. Сохранение урожая станет возможным благодаря небольшим усилиям и знаниям о правильном хранении.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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