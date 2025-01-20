Забудьте о гнили и плесени: как хранить овощи в квартире

Чтобы сохранить овощи свежими и вкусными на протяжении всей зимы, важно знать несколько простых правил хранения. Даже в условиях городской квартиры можно создать оптимальные условия для длительного хранения, если следовать основным рекомендациям.
Использование специальных контейнеров и правильная упаковка овощей помогут сохранить их в идеальном состоянии на более длительный срок. Например, храните капусту в закрытых контейнерах с небольшими отверстиями для вентиляции, чтобы предотвратить гниение.
Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться свежими овощами на протяжении всей зимы, даже если у вас нет подвала или дачи. Сохранение урожая станет возможным благодаря небольшим усилиям и знаниям о правильном хранении.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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