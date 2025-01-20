Ветви будут ломиться от ягод: подкармливаем сливу и вишню

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить обильный урожай вишни и сливы, важно знать, какие удобрения подходят для этих фруктовых деревьев. Неправильная подкормка может привести к низкому урожаю и слабому развитию деревьев, поэтому правильный подход к удобрению — залог успешного садоводства.

Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слива – плодове 2

Основные этапы подкормки

Весна: в это время важно добавить азотные удобрения. Азот способствует активному росту и формированию новых побегов. Разбавленный мочевину или аммиачную селитру можно вносить в почву около ствола, чтобы обеспечить растению необходимый элемент.

Лето: в это время следует использовать фосфорные и калийные удобрения. Эти элементы помогают улучшить качество плодов и увеличить их количество. Можно использовать древесную золу или специальные комплексные удобрения.

Осень: подкормка осенью также имеет значение. В это время вносите калий и фосфор, что поможет деревьям подготовиться к зиме. Лучше использовать органические удобрения, такие как компост или перегной.

Народные советы

Существует множество народных методов подкормки вишни и сливы, которые тоже могут быть эффективными. Например, некоторые садоводы рекомендуют использовать отвар из трав для опрыскивания деревьев, что помогает повысить их устойчивость к заболеваниям.

Чего избегать

Важно не переборщить с удобрениями. Избыточное количество азота может привести к слишком быстрому росту листвы в ущерб плодоношению. Лучше всего следить за состоянием деревьев и при необходимости вносить удобрения по их потребностям.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам наслаждаться щедрым урожаем вишни и сливы каждый год.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

