Питание крыжовника: какие удобрения обеспечат вам большой урожай

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить до 20 кг урожая с одного куста крыжовника, важно знать, как правильно подкармливать это растение. Секреты успешного ухода включают выбор правильных удобрений и регулярность их внесения.

Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Основные принципы подкормки

Крыжовник требует сбалансированного питания на всех этапах роста. Вот что важно учесть:

Весной стоит добавить азотные удобрения. Они способствуют активному росту и формированию новых побегов. Летняя подкормка включает фосфорные и калийные удобрения. Они помогают формированию плодов и улучшают их вкус. Осенняя подкормка должна содержать калий и фосфор, что поможет растению подготовиться к зиме.

Народные методы

Не обязательно использовать только химические удобрения. Попробуйте натуральные средства, которые также обеспечивают растения необходимыми элементами. Например:

Компост — отличное органическое удобрение, которое улучшает структуру почвы.

Древесная зола — источник калия и других микроэлементов.

Частота и способы внесения

Подкармливать крыжовник следует не реже одного раза в месяц. Важно учитывать, что внесение удобрений лучше всего проводить в сырую почву. Если грунт сухой, лучше сначала полить куст, а затем вносить удобрения.

Правильная подкормка крыжовника — ключ к получению богатого урожая. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться сладкими и крупными ягодами с одного куста.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

