Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты идеального тела: комплекс эффективных упражнений для пресса и ягодиц
Как эфирные масла делают блюда настоящими шедеврами
Как избавиться от запаха в холодильнике: проверенные методы
Три хобби, которые помогут вам достичь успеха
Планируете покупку автомобиля в 2025 году? Эти модели не стоит брать даже под пушечным выстрелом
В чем секрет очищения на масляной основе? Тренд для здоровой кожи
Что скрывается за желтым налётом: реальная причина потери белизны зубов
Как самостоятельно уложить ковролин: практическое руководство по монтажу на любой пол
Как правильно обвязывать место прививки: секреты успеха

Делимся хитрыми идеями для дачи с использованием пластиковых бутылок

Садоводство

Пластиковые бутылки — это не только мусор, который надо выбросить. На даче их можно использовать в самых разных целях, превращая в полезные и оригинальные предметы. Вот семь интересных способов, как пустые 5-литровые бутылки могут стать настоящими помощниками на вашем участке.

Бутылки
Фото: freepik.com by photogenia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутылки

Полезные идеи для дачи

  1. Полив растений. Пластиковая бутылка может служить отличной системой для полива. Сделайте несколько отверстий в крышке, закопайте бутылку в землю вверх дном и наполните её водой. Это обеспечит медленное поступление влаги к корням.
  2. Защита рассады. Отрезав дно бутылки и установив её на рассаду, вы создадите теплицу, защищающую молодые растения от холода и ветра.
  3. Хранение удобрений. В бутылках удобно хранить жидкие удобрения. Просто налейте в них раствор, и он всегда будет под рукой.
  4. Компостер. Используйте несколько пустых бутылок для создания маленького компостера. Нарежьте их и складывайте в одну кучу с органическими отходами, чтобы ускорить разложение.
  5. Птицы на вашем участке. Из бутылок можно сделать простую кормушку. Наполните её зерном, прикрепите к дереву, и птицы всегда будут рады вам в компании.
  6. Кашпо для цветов. Пластиковые бутылки могут стать стильными кашпо для цветочных композиций. Разукрасьте их и получите оригинальные украшения для вашего сада.
  7. Светильники. Наконец, создайте необычные светильники из бутылок. С помощью светодиодов и фантазии можно сделать красивые уличные лампы.

Пустые 5-литровые пластиковые бутылки могут значительно облегчить вашу жизнь на даче, если подойти к этому вопросу творчески. Используйте эти идеи, чтобы сделать ваш участок более уютным и функциональным.

Уточнения

Буты́лка (от фр. bouteille, возможно, через пол. butelka) — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая Аудио 
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Авто
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Последние материалы
Муравьи против пробок: что учёные узнали о бесперебойном движении?
Лимон и паста: неожиданный дуэт для чистоты стиральной машины
История Китая под вопросом: мифы и факты о древней цивилизации
Ароматы, которые привлекут внимание: как парфюм влияет на соблазнение
Электромобили терпят крах, люди не хотят их покупать: почему к ним так растёт недоверие?
Глава МИД Германии выступила с дерзким предложением в адрес Путина: он должен отступить
Скиппинг как альтернатива бегу: как сжечь 1000 калорий, не выходя на улицу
Что будет с курсом доллара после инаугурации Трампа?
Владеющие газовым отоплением европейцы в панике: решение властей снова ударит по их бюджету
Оверсайз в одежде: как носить и оставаться стильной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.