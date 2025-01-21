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Как получить богатый урожай сочной и вкусной свеклы? Раскрыты главные секреты

0:58
Садоводство

Как добиться хорошего урожая свеклы

Крупная свекла хорошо растет только при оптимальном увлажнении на рыхлых почвах с высоким плодородием. Кроме того, корнеплод предпочитает полутень и пару часов яркого солнца для богатого урожая.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Сажайте свеклу только после того, как пройдут последние заморозки зимы. Таким образом, вы получите урожай уже в конце весны или начале лета. Также свеклу можно сажать второй раз теплой осенью.

Уничтожить почвенную корку рассады сорняков — это нужно сделать до появления всходов путем рыхления слепых зон. Помните, что свекла не любит кислые почвы. Для раскисления можно использовать доломитовую муку, измельченную яичную скорлупу, мел или известь.

После процедуры раскисления проверьте уровень извести в почве. Избыток также вреден для корнеплода.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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