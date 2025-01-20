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Теперь сорняки не растут между грядок: как поддерживать чистоту дорожек

1:48
Садоводство

Дорожки между грядками — важная часть вашего огорода, обеспечивающая удобство при уходе за растениями. Но как же сохранить их в идеальном состоянии, чтобы не тратить время на борьбу с сорняками? Оказывается, есть несколько простых и эффективных способов.

Работа в огороде
Фото: Freepik by prostooleh
Работа в огороде

Поддерживаем чистоту дорожек

  1. Мульчирование. Один из самых эффективных методов — покрытие дорожек слоем мульчи. Это может быть опилки, сено или даже сухие листья. Мульча не только предотвращает рост сорняков, но и удерживает влагу в почве, что особенно полезно в жаркие дни.
  2. Геотекстиль. Укладка геотекстиля между грядками поможет не только избавиться от сорняков, но и улучшить дренаж. Такой материал пропускает воду, но не позволяет растительности прорастать.
  3. Регулярный уход. Несмотря на использование мульчи или геотекстиля, важно регулярно проверять дорожки и удалять появляющиеся сорняки. Даже небольшие их заросли могут быстро разрастись.
  4. Уборка после дождя. После дождя дорожки могут быть особенно грязными. Уберите грязь и остатки растительности, чтобы они не успели укорениться. Это поможет сохранить чистоту.
  5. Правильный выбор растений. Растения, которые вы сажаете рядом с дорожками, также могут влиять на их чистоту. Попробуйте высаживать более крупные культуры или такие, которые не склонны к разрастанию.

Чистота дорожек между грядками — это не только эстетика, но и удобство в уходе за вашим огородом. Применяя простые методы, вы сможете минимизировать время на борьбу с сорняками и наслаждаться ухоженной территорией.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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