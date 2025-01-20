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Это дерево нельзя сажать рядом с домом: опасности на вашем участке

1:44
Садоводство

Берёза — это не только символ природы, но и дерево, с которым связано множество народных примет и суеверий. С одной стороны, она великолепно смотрится на дачном участке, а с другой — может быть источником некоторых проблем. У вас возникли вопросы о том, почему не стоит сажать берёзу рядом с домом? Давайте разберемся.

Цветение берёзы
Фото: commons.wikimedia.org by MarcusObal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветение берёзы

Проблемы, связанные с берёзами

  1. Корневая система: у берёз очень мощная и разветвлённая корневая система, которая способна разрушать фундаменты зданий. Сажая это дерево рядом с домом, вы рискуете нанести вред своим постройкам.
  2. Листопад: осенью берёза сбрасывает множество листьев, которые могут забивать стоки и создавать дополнительные заботы по уборке. Если дерево растёт близко к дому, вам придётся часто убирать листву.
  3. Вредители и болезни: берёза может стать домом для различных насекомых и грибков, которые могут повредить не только само дерево, но и соседние растения.
  4. Аллергия: цветение берёз может вызывать аллергические реакции у людей, страдающих от поллиноза. Пыльца берёзы — один из самых распространённых аллергенов.

Альтернативные варианты

Если вы хотите озеленить участок, стоит рассмотреть другие, менее проблемные деревья. Например, клен, яблоня или груша могут стать отличными соседями для вашего дома, не вызывая тех же проблем, что и берёза.

Несмотря на свою красоту и ценность, берёза не всегда подходит для посадки рядом с домом. Если вы хотите избежать неприятностей и забот, лучше выбрать менее агрессивные варианты для озеленения.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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