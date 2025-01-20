Это дерево нельзя сажать рядом с домом: опасности на вашем участке

Берёза — это не только символ природы, но и дерево, с которым связано множество народных примет и суеверий. С одной стороны, она великолепно смотрится на дачном участке, а с другой — может быть источником некоторых проблем. У вас возникли вопросы о том, почему не стоит сажать берёзу рядом с домом? Давайте разберемся.
Если вы хотите озеленить участок, стоит рассмотреть другие, менее проблемные деревья. Например, клен, яблоня или груша могут стать отличными соседями для вашего дома, не вызывая тех же проблем, что и берёза.
Несмотря на свою красоту и ценность, берёза не всегда подходит для посадки рядом с домом. Если вы хотите избежать неприятностей и забот, лучше выбрать менее агрессивные варианты для озеленения.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.