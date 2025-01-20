Чем обрабатывать клубнику от вредителей и болезней: проверенные советы

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — это культура, которая может радовать обильным урожаем, если обеспечить ей правильный уход. Урожайность зависит не только от пересадки и обновления сорта, но и от соблюдения нескольких ключевых приемов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

1. Мульчирование

Мульчирование — это главный прием для повышения урожайности. Покрытие почвы соломой или агроволокном защищает клубнику от сорняков, перегрева и пересыхания. Но самое главное — ягоды остаются чистыми, так как не соприкасаются с землей.

Как правильно мульчировать:

Проведите рыхление грунта и внесите удобрения.

Распределите слой мульчи весной, чтобы сохранить влагу и защитить растения.

2. Полив

Многие дачники перестают поливать клубнику после сбора урожая, но именно в этот период формируются цветочные почки на следующий год.

Совет:

Поливайте ягодник до конца лета, минимум раз в неделю. Это поможет кустам накопить силы для нового урожая.

3. Подкормки

Клубника требовательна к составу почвы, поэтому регулярные подкормки обязательны.

Первая подкормка: весной после очистки кустов от пораженной листвы. Используйте раствор мочевины (1 ч. л. на 10 л воды) или коровяка (2 стакана на 10 л воды), расходуя по 1 литру на куст.

весной после очистки кустов от пораженной листвы. Используйте раствор мочевины (1 ч. л. на 10 л воды) или коровяка (2 стакана на 10 л воды), расходуя по 1 литру на куст. Вторая подкормка: в начале цветения. Добавьте 1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды, расход такой же.

в начале цветения. Добавьте 1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды, расход такой же. Третья подкормка: после цветения с комплексным минеральным удобрением (следуйте инструкции).

4. Обработка от болезней и вредителей

Защита ягодника — залог его здоровья.

Весной обработайте растения 1%-ным раствором медного купороса.

Перед цветением применяйте инсектициды от клещей, белокрылки и долгоносика (например, Алиот или Фуфанон-Нова).

От болезней используйте фунгициды. Во время созревания ягод переходите на биопрепараты, такие как Фитоспорин или Бактофит.

5. Обрезка

Своевременная обрезка усов и листьев стимулирует растение к обильному плодоношению.

Весной удаляйте лишние усы и поврежденные листья.

Без вреда для куста можно вырезать до трети зелёной массы. Это ускорит созревание ягод и увеличит их размер.

Подготовка к зиме

Не забывайте тщательно подготовить ягодник к зиме: очистите грядки, добавьте мульчу и, при необходимости, укройте растения. Это позволит клубнике сохранить силы для будущего урожая.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

