Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микротренировки для занятых: простой способ улучшить самочувствие
Что нельзя есть при розацеа? Исключите эти продукты из рациона
Почему заморозка вкладов в России невозможна — мнение эксперта
Порадуйте своих детей простой закуской: готовим корн-доги
Редкое выравнивание четырёх планет: когда и как смотреть?
Жизненно важные препараты: список пополнился 18 новыми лекарствами
Бывшая участница КВН о последствиях употребления алкоголя: состояние ада
Приоритет – безопасность: Трамп анонсировал масштабный оборонный проект
Удобство и порядок: лучшие места для хранения полотенец на кухне

Чем обрабатывать клубнику от вредителей и болезней: проверенные советы

2:47
Садоводство

Клубника — это культура, которая может радовать обильным урожаем, если обеспечить ей правильный уход. Урожайность зависит не только от пересадки и обновления сорта, но и от соблюдения нескольких ключевых приемов.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

1. Мульчирование

Мульчирование — это главный прием для повышения урожайности. Покрытие почвы соломой или агроволокном защищает клубнику от сорняков, перегрева и пересыхания. Но самое главное — ягоды остаются чистыми, так как не соприкасаются с землей.

Как правильно мульчировать:

  • Проведите рыхление грунта и внесите удобрения.
  • Распределите слой мульчи весной, чтобы сохранить влагу и защитить растения.

2. Полив

Многие дачники перестают поливать клубнику после сбора урожая, но именно в этот период формируются цветочные почки на следующий год.

Совет:
Поливайте ягодник до конца лета, минимум раз в неделю. Это поможет кустам накопить силы для нового урожая.

3. Подкормки

Клубника требовательна к составу почвы, поэтому регулярные подкормки обязательны.

  • Первая подкормка: весной после очистки кустов от пораженной листвы. Используйте раствор мочевины (1 ч. л. на 10 л воды) или коровяка (2 стакана на 10 л воды), расходуя по 1 литру на куст.
  • Вторая подкормка: в начале цветения. Добавьте 1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды, расход такой же.
  • Третья подкормка: после цветения с комплексным минеральным удобрением (следуйте инструкции).

4. Обработка от болезней и вредителей

Защита ягодника — залог его здоровья.

  • Весной обработайте растения 1%-ным раствором медного купороса.
  • Перед цветением применяйте инсектициды от клещей, белокрылки и долгоносика (например, Алиот или Фуфанон-Нова).
  • От болезней используйте фунгициды. Во время созревания ягод переходите на биопрепараты, такие как Фитоспорин или Бактофит.

5. Обрезка

Своевременная обрезка усов и листьев стимулирует растение к обильному плодоношению.

  • Весной удаляйте лишние усы и поврежденные листья.
  • Без вреда для куста можно вырезать до трети зелёной массы. Это ускорит созревание ягод и увеличит их размер.

Подготовка к зиме

Не забывайте тщательно подготовить ягодник к зиме: очистите грядки, добавьте мульчу и, при необходимости, укройте растения. Это позволит клубнике сохранить силы для будущего урожая.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Певица Слава заплатила 8 миллионов рублей за отдых на Мальдивах и была покусана клопами
Шоу-бизнес
Певица Слава заплатила 8 миллионов рублей за отдых на Мальдивах и была покусана клопами Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Последние материалы
В Московском Молодежном театре пройдет творческий вечер Вячеслава Спесивцева
Чем кормить маленькую собаку, чтобы она жила дольше
Эти симптомы нельзя игнорировать: первые признаки аппендицита
Будущее девятой планеты: кто займёт место Плутона?
Lada Granta подорожала втрое: как изменились цены и где купить дешевле
Как правильно чередовать культуры после огурцов: советы садоводам
Деньги на ветер: этот продукт быстрее всех портится на дверце холодильника
Удивительные свойства кокосового масла для вашего лица
Вступил в силу приказ о скидке на авиабилеты детям с гражданством России
Купить остров в России — мечта или реальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.