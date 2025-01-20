Чем обрабатывать клубнику от вредителей и болезней: проверенные советы

Клубника — это культура, которая может радовать обильным урожаем, если обеспечить ей правильный уход. Урожайность зависит не только от пересадки и обновления сорта, но и от соблюдения нескольких ключевых приемов.
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Сбор клубники
1. Мульчирование
Мульчирование — это главный прием для повышения урожайности. Покрытие почвы соломой или агроволокном защищает клубнику от сорняков, перегрева и пересыхания. Но самое главное — ягоды остаются чистыми, так как не соприкасаются с землей.
Как правильно мульчировать:
Проведите рыхление грунта и внесите удобрения.
Распределите слой мульчи весной, чтобы сохранить влагу и защитить растения.
2. Полив
Многие дачники перестают поливать клубнику после сбора урожая, но именно в этот период формируются цветочные почки на следующий год.
Совет: Поливайте ягодник до конца лета, минимум раз в неделю. Это поможет кустам накопить силы для нового урожая.
3. Подкормки
Клубника требовательна к составу почвы, поэтому регулярные подкормки обязательны.
Первая подкормка: весной после очистки кустов от пораженной листвы. Используйте раствор мочевины (1 ч. л. на 10 л воды) или коровяка (2 стакана на 10 л воды), расходуя по 1 литру на куст.
Вторая подкормка: в начале цветения. Добавьте 1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды, расход такой же.
Третья подкормка: после цветения с комплексным минеральным удобрением (следуйте инструкции).
4. Обработка от болезней и вредителей
Защита ягодника — залог его здоровья.
Весной обработайте растения 1%-ным раствором медного купороса.
Перед цветением применяйте инсектициды от клещей, белокрылки и долгоносика (например, Алиот или Фуфанон-Нова).
От болезней используйте фунгициды. Во время созревания ягод переходите на биопрепараты, такие как Фитоспорин или Бактофит.
5. Обрезка
Своевременная обрезка усов и листьев стимулирует растение к обильному плодоношению.
Весной удаляйте лишние усы и поврежденные листья.
Без вреда для куста можно вырезать до трети зелёной массы. Это ускорит созревание ягод и увеличит их размер.
Подготовка к зиме
Не забывайте тщательно подготовить ягодник к зиме: очистите грядки, добавьте мульчу и, при необходимости, укройте растения. Это позволит клубнике сохранить силы для будущего урожая.
Уточнения
Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.