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Какие растения нельзя сажать рядом с малиной: секреты успешного соседства

2:19
Садоводство

Задумывались, почему малина иногда теряет силу, плохо растёт или перестаёт плодоносить, если рядом посажены определённые растения? Всё дело в их взаимодействии через почву и борьбе за ресурсы.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Растения, которые угнетают малину

  1. Картофель
    Этот сосед привлекает вредителей, таких как проволочники и колорадские жуки, которые могут поражать корни малины. Кроме того, картофель подвержен грибковым заболеваниям, опасным и для ягодных кустов.

  2. Томаты
    Несмотря на популярность в огородах, томаты выделяют вещества, подавляющие рост малины. Обе культуры также подвержены фитофторозу, что увеличивает риск заражения.

  3. Огурцы
    Эти растения требуют большого количества влаги и питательных веществ, что создаёт конкуренцию для малины.

  4. Черешня
    Мощная корневая система черешни вытягивает из почвы питательные вещества, обделяя кустарники.

  5. Капуста
    Все виды капусты истощают почву и выделяют вещества, которые негативно влияют на развитие малины.

Чем грозит неправильное соседство

Если малина посажена рядом с неподходящими растениями, это может привести к:

  • замедленному росту кустов;
  • снижению урожайности и качества ягод;
  • увеличению риска заболеваний;
  • раннему отмиранию кустарников.

Растения-друзья для малины

  1. Лук и чеснок
    Эти культуры отпугивают вредителей и улучшают почвенную микрофлору.

  2. Настурция
    Цветок защищает от тли и способствует общему оздоровлению участка.

  3. Календула и бархатцы
    Их аромат отгоняет насекомых, а корни выделяют вещества, препятствующие размножению грибков.

  4. Бобовые
    Фасоль, горох и люпин обогащают почву азотом, что способствует активному росту малины.

Советы для успешного выращивания малины

  • Выбор места: светлое, защищённое от ветра.
  • Влажность: избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить корневую гниль.
  • Почва: заранее обогатите органическими удобрениями.
  • Уход: регулярно обрезайте старые побеги, удаляйте сорняки и пересаживайте кусты раз в 3–4 года для предотвращения истощения почвы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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