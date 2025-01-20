Какие растения нельзя сажать рядом с малиной: секреты успешного соседства

Задумывались, почему малина иногда теряет силу, плохо растёт или перестаёт плодоносить, если рядом посажены определённые растения? Всё дело в их взаимодействии через почву и борьбе за ресурсы.
Картофель
Этот сосед привлекает вредителей, таких как проволочники и колорадские жуки, которые могут поражать корни малины. Кроме того, картофель подвержен грибковым заболеваниям, опасным и для ягодных кустов.
Томаты
Несмотря на популярность в огородах, томаты выделяют вещества, подавляющие рост малины. Обе культуры также подвержены фитофторозу, что увеличивает риск заражения.
Огурцы
Эти растения требуют большого количества влаги и питательных веществ, что создаёт конкуренцию для малины.
Черешня
Мощная корневая система черешни вытягивает из почвы питательные вещества, обделяя кустарники.
Капуста
Все виды капусты истощают почву и выделяют вещества, которые негативно влияют на развитие малины.
Если малина посажена рядом с неподходящими растениями, это может привести к:
Лук и чеснок
Эти культуры отпугивают вредителей и улучшают почвенную микрофлору.
Настурция
Цветок защищает от тли и способствует общему оздоровлению участка.
Календула и бархатцы
Их аромат отгоняет насекомых, а корни выделяют вещества, препятствующие размножению грибков.
Бобовые
Фасоль, горох и люпин обогащают почву азотом, что способствует активному росту малины.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.