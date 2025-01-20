Какие растения нельзя сажать рядом с малиной: секреты успешного соседства

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Задумывались, почему малина иногда теряет силу, плохо растёт или перестаёт плодоносить, если рядом посажены определённые растения? Всё дело в их взаимодействии через почву и борьбе за ресурсы.

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Растения, которые угнетают малину

Картофель

Этот сосед привлекает вредителей, таких как проволочники и колорадские жуки, которые могут поражать корни малины. Кроме того, картофель подвержен грибковым заболеваниям, опасным и для ягодных кустов. Томаты

Несмотря на популярность в огородах, томаты выделяют вещества, подавляющие рост малины. Обе культуры также подвержены фитофторозу, что увеличивает риск заражения. Огурцы

Эти растения требуют большого количества влаги и питательных веществ, что создаёт конкуренцию для малины. Черешня

Мощная корневая система черешни вытягивает из почвы питательные вещества, обделяя кустарники. Капуста

Все виды капусты истощают почву и выделяют вещества, которые негативно влияют на развитие малины.

Чем грозит неправильное соседство

Если малина посажена рядом с неподходящими растениями, это может привести к:

замедленному росту кустов;

снижению урожайности и качества ягод;

увеличению риска заболеваний;

раннему отмиранию кустарников.

Растения-друзья для малины

Лук и чеснок

Эти культуры отпугивают вредителей и улучшают почвенную микрофлору. Настурция

Цветок защищает от тли и способствует общему оздоровлению участка. Календула и бархатцы

Их аромат отгоняет насекомых, а корни выделяют вещества, препятствующие размножению грибков. Бобовые

Фасоль, горох и люпин обогащают почву азотом, что способствует активному росту малины.

Советы для успешного выращивания малины

Выбор места: светлое, защищённое от ветра.

светлое, защищённое от ветра. Влажность: избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить корневую гниль.

избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить корневую гниль. Почва: заранее обогатите органическими удобрениями.

заранее обогатите органическими удобрениями. Уход: регулярно обрезайте старые побеги, удаляйте сорняки и пересаживайте кусты раз в 3–4 года для предотвращения истощения почвы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

