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Ошибки в уходе за цикламеном: как правильно вносить подкормку

1:28
Садоводство

Цикламен — это растение, которое способно украшать ваш дом яркими цветами даже в самые холодные зимние месяцы. Однако для того, чтобы оно радовало своим цветением, недостаточно лишь любви и внимания. Важным аспектом ухода является грамотное внесение подкормки.

Цикламен
Фото: Own work by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цикламен

Почему цикламену нужна подкормка

Цветение цикламена — это процесс, который требует от растения большого количества энергии и питательных веществ. Чтобы помочь ему формировать бутоны и поддерживать здоровье, стоит обратить внимание на азофоску — комплексное удобрение, которое содержит все необходимое для благополучия цветка.

  • Азот способствует росту густой и здоровой листвы.
  • Фосфор укрепляет корневую систему, обеспечивая растению устойчивость.
  • Калий стимулирует образование бутонов и продлевает период цветения.

Как приготовить подкормку

Процесс приготовления удобрения прост и доступен:

  1. Возьмите половину чайной ложки азофоски.
  2. Растворите ее в одном литре воды.
  3. Поливайте растение под корень, используя один стакан раствора на одно растение.

Как часто подкармливать

Чтобы не перегрузить растение, подкормку следует проводить с периодичностью раз в две недели. Такой режим поможет цикламену наращивать зелень и формировать бутоны без риска для его здоровья.

Уточнения

Цикламе́н или Дря́ква, или Альпи́йская фиа́лка (лат. Cýclamen) — род растений подсемейства Мирсиновые (Myrsinoideae) семейства Первоцветные (Primulaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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