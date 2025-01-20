Погодные условия против календаря: как не ошибиться с посадкой помидоров

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить обильный урожай помидоров, важно начать с выращивания здоровой и крепкой рассады. От правильного выбора сроков посадки зависит, насколько успешно растения будут развиваться и плодоносить.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Общие правила посадки

Рассада помидоров выращивается за 60-70 дней до высадки в грунт. Это универсальное правило подходит для всех регионов и способов посадки — будь то открытый грунт или теплица.

Учитываем сорт помидоров

Сроки посева зависят от типа томатов. Разные сорта требуют разного времени для роста:

Позднеспелые высокорослые сорта

Высокорослые помидоры требуют больше времени на развитие, поэтому их лучше сеять в конце февраля. Детерминантные сорта (среднерослые)

Для среднеспелых сортов оптимальный период посадки — с 1 по 8 марта. Высаживают такие томаты в грунт в конце мая. Томаты-гномы

Эти компактные сорта следует сажать на рассаду с 8 по 15 марта, а в открытый грунт пересаживать в середине мая. Низкорослые сорта

Для низкорослых сортов подойдет время с 15 по 30 марта, а высадка в грунт рекомендуется в июне.

Погодные условия — важный ориентир

Помимо сортовых особенностей, необходимо учитывать погодные условия. Высадка рассады возможна только в прогретую, сухую почву при устойчиво теплой погоде.

Советы для лучшего результата