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Погодные условия против календаря: как не ошибиться с посадкой помидоров

1:53
Садоводство

Чтобы получить обильный урожай помидоров, важно начать с выращивания здоровой и крепкой рассады. От правильного выбора сроков посадки зависит, насколько успешно растения будут развиваться и плодоносить.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Общие правила посадки

Рассада помидоров выращивается за 60-70 дней до высадки в грунт. Это универсальное правило подходит для всех регионов и способов посадки — будь то открытый грунт или теплица.

Учитываем сорт помидоров

Сроки посева зависят от типа томатов. Разные сорта требуют разного времени для роста:

  1. Позднеспелые высокорослые сорта
    Высокорослые помидоры требуют больше времени на развитие, поэтому их лучше сеять в конце февраля.

  2. Детерминантные сорта (среднерослые)
    Для среднеспелых сортов оптимальный период посадки — с 1 по 8 марта. Высаживают такие томаты в грунт в конце мая.

  3. Томаты-гномы
    Эти компактные сорта следует сажать на рассаду с 8 по 15 марта, а в открытый грунт пересаживать в середине мая.

  4. Низкорослые сорта
    Для низкорослых сортов подойдет время с 15 по 30 марта, а высадка в грунт рекомендуется в июне.

Погодные условия — важный ориентир

Помимо сортовых особенностей, необходимо учитывать погодные условия. Высадка рассады возможна только в прогретую, сухую почву при устойчиво теплой погоде.

Советы для лучшего результата

  • Выбирайте только качественные семена от проверенных производителей.
  • Подготавливайте почву заранее: обеззараживайте, обогащайте полезными веществами.
  • Следите за условиями выращивания: освещение, температура и влажность играют ключевую роль в развитии рассады.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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