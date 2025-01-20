Погодные условия против календаря: как не ошибиться с посадкой помидоров

Чтобы получить обильный урожай помидоров, важно начать с выращивания здоровой и крепкой рассады. От правильного выбора сроков посадки зависит, насколько успешно растения будут развиваться и плодоносить.
Рассада помидоров выращивается за 60-70 дней до высадки в грунт. Это универсальное правило подходит для всех регионов и способов посадки — будь то открытый грунт или теплица.
Сроки посева зависят от типа томатов. Разные сорта требуют разного времени для роста:
Позднеспелые высокорослые сорта
Высокорослые помидоры требуют больше времени на развитие, поэтому их лучше сеять в конце февраля.
Детерминантные сорта (среднерослые)
Для среднеспелых сортов оптимальный период посадки — с 1 по 8 марта. Высаживают такие томаты в грунт в конце мая.
Томаты-гномы
Эти компактные сорта следует сажать на рассаду с 8 по 15 марта, а в открытый грунт пересаживать в середине мая.
Низкорослые сорта
Для низкорослых сортов подойдет время с 15 по 30 марта, а высадка в грунт рекомендуется в июне.
Помимо сортовых особенностей, необходимо учитывать погодные условия. Высадка рассады возможна только в прогретую, сухую почву при устойчиво теплой погоде.
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