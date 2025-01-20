Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый игрок: чем Skoda Kamiq привлекает российских водителей
Как паразиты провоцируют хроническую диарею у домашних животных
Уход за пионами: секреты посадки корневищ
Биткоин теряет позиции на фоне запуска криптовалюты Мелании Трамп
Может ли любовь к сладкому закончиться диабетом
ФБР провело крупнейшую операцию против вредоносного ПО
Как почистить чайник от налёта? Эффективные средства
4 заменителя белой муки с высоким содержанием клетчатки, которые сделают вашу выпечку более полезной
Льготы на ЖКУ: помощь от государства, которой стоит воспользоваться

Удобрение орхидей: секреты успеха и распространённые ошибки

3:41
Садоводство » Цветы

Орхидеи – это одни из самых красивых и экзотичных комнатных растений, которые требуют особого ухода и внимания. Одним из ключевых аспектов заботы об орхидеях является правильное удобрение. 

Девушка с орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с орхидеей

Зачем удобрять орхидеи?

Орхидеи, как и любое другое комнатное растение, нуждаются в питательных веществах для роста и цветения. Удобрения помогают восполнить недостаток питательных веществ в субстрате, особенно если растение постоянно находится в одном горшке. Правильная подкормка способствует укреплению корней, улучшению листьев и увеличению количества цветоносных побегов.

Когда удобрять орхидеи?

Лучшее время для удобрения орхидей – в период активного роста, который обычно начинается весной и продолжается до конца лета. В это время растения нуждаются в большем количестве питательных веществ. Осенью и зимой, когда орхидеи находятся в состоянии покоя или роста значительно замедляется, подкормку следует сократить или вовсе прекратить.

Как часто удобрять?

Частота удобрения зависит от типа удобрения и состояния растения. Обычно рекомендуется удобрять орхидеи раз в 2-4 недели в период активного роста. Если используете жидкие удобрения, следуйте инструкциям на упаковке. Важно помнить, что избыток удобрений может нанести вред растению, поэтому лучше недокормить, чем перекормить.

Чем удобрять орхидеи?

  • Специальные удобрения: для орхидей существуют специальные жидкие удобрения, содержащие все необходимые макро- и микроэлементы. Выбирайте формулы, обогащенные фосфором и калием, чтобы стимулировать цветение.
  • Органические удобрения: их использование, например, настой червей или полезных микроорганизмов, может быть хорошей альтернативой. Такие удобрения менее агрессивны и помогают улучшить структуру почвы.
  • Удобрения с замедленным действием: пеллетированные удобрения могут быть хорошим выбором для длительного питания орхидей. Они постепенно освобождают питательные вещества в течение длительного времени.

Как правильно вносить удобрения?

  • Разведение удобрения: обычно удобрения разводят в воде согласно рекомендациям на упаковке. Не используйте концентрат напрямую, поскольку это может повредить корни.
  • Полив перед удобрением: перед внесением удобрений желательно полить орхидею чистой водой, чтобы избежать ожога корней.
  • Равномерное внесение: после разведения удобрения аккуратно полейте субстрат под корень, избегая попадания на листья и цветы.

Признаки недостатка или избытка удобрений

  • Недостаток: если орхидея не цветёт, листья становятся желтыми и вянут, это может быть признаком недостатка питательных веществ.
  • Избыток: если наблюдается подгорание или потемнение корней, а также коричневые пятна на листьях, следует сократить количество удобрений.

Удобрение орхидей – это важный процесс, способствующий их здоровью и красоте. Соблюдая рекомендации по выбору удобрений, времени и частоте внесения, вы сможете значительно улучшить состояние своих растений. Не забывайте внимательно следить за состоянием орхидей и вносить корректировки в уход в зависимости от их потребностей. С правильным подходом ваши орхидеи будут радовать вас своим великолепным цветением на протяжении многих годов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги
Новости спорта
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги Аудио 
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Авто
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Последние материалы
ФБР провело крупнейшую операцию против вредоносного ПО
Как почистить чайник от налёта? Эффективные средства
4 заменителя белой муки с высоким содержанием клетчатки, которые сделают вашу выпечку более полезной
Льготы на ЖКУ: помощь от государства, которой стоит воспользоваться
Удобрение орхидей: секреты успеха и распространённые ошибки
Семь питомцев, которые станут вашими спутниками на десятилетия
Беспроигрышные модели платьев, которые всегда в тренде
Эстония против закрытия границы с Россией: мнение министра
Слепой теннисист покорил мир тату: он стал первым незрячим мастером
Новогодние каникулы-2025: сколько денег россияне потратили на еду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.