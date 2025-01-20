Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Месяц рождения и стиль правления: что говорят звезды?
Квартира в новостройке: что проверить перед покупкой
Суд обязал МВД возместить ущерб за недействительный паспорт
Welt: страны НАТО не готовы к встрече с ВС РФ
Можете ли вы решить задачу, которая озадачила выпускников Гарварда
Почему бензин в России такой дорогой? Сравним с другими странами
Зачистка от Трампа — ряд высокопоставленных чиновников США теряют свои посты
Простой и вкусный рецепт горячего, которое съедят в один присест
Возрождение американской мечты — Трамп хочет остановить крах Америки

Бюджетные средства для обработки теплицы: что использовать?

3:12
Садоводство » Советы

Теплица — это отличный способ продлить сезон выращивания овощей и зелени, однако, чтобы она приносила максимум пользы, важно регулярно проводить её обработку. Многие садоводы сталкиваются с проблемами, связанными с болезнями растений и паразитами, что может привести к существенным потерям урожая.

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

Подготовка теплицы к сезону

Перед началом обработки теплицы важно провести тщательную подготовку. Эти шаги помогут вам избавиться от старых болезней и вредителей:

  • Очистка от остатков растений: уберите все сухие листья, остатки растений и почвы, которые могут хранить споры грибов и яйца вредителей. Сбор растительных остатков можно проводить вручную или с помощью граблей.
  • Мытьё: отмойте каркас теплицы, стекла и другие поверхности с использованием простого раствора воды с мылом или содой. Это поможет устранить грязь и осевшие микроорганизмы.

Обработка простыми средствами

После подготовки теплицы можно использовать недорогие и доступные средства для обработки:

  • Растительные отвары: отвары из чеснока, лука или крапивы отлично отпугивают многих вредителей. Для приготовления отвора из чеснока измельчите несколько зубчиков, залейте их водой и оставьте на ночь. Используйте этот настой для опрыскивания растений.
  • Сода и уксус: сода помогает бороться с грибковыми заболеваниями, а уксус может уничтожать плесень и некоторых вредителей. Для обработки растений можно использовать раствор: 1 столовая ложка соды на 10 литров воды или 1 часть уксуса на 10 частей воды.
  • Биопрепараты: хорошей альтернативой являются биологические средства защиты растений, такие как фитоспорин. Они часто доступны по низкой цене и обеспечивают защиту без вреда для окружающей среды.

Профилактика и поддержание чистоты в теплице

Лучший способ сохранить здоровье растений — это профилактика. Вот несколько бюджетных рекомендаций:

  • Регулярная вентиляция: обеспечьте циркуляцию воздуха, открывая окна и дверь теплицы. Это поможет предотвратить накопление влаги, которая способствует развитию заболеваний.
  • Севооборот: избегайте однородных плантаций, меняйте растения на грядках, чтобы предотвратить накопление вредителей и болезней.
  • Выбор устойчивых сортов: изучите сорта растений, которые устойчивы к наиболее распространённым заболеванием и вредителям. Это поможет избежать нескончаемых проблем с обработкой.

Обработка теплицы не обязательно должна быть затратной. Используя простые и доступные средства в сочетании с профилактическими мерами, вы сможете создать здоровую среду для роста ваших растений. Регулярное внимание к чистоте и состоянию теплицы поможет предотвратить заболевания и сохранить ваш урожай. Применение описанных методов экономически эффективно и позволит вам наслаждаться богатым урожаем без лишних затрат.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Авто
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году Аудио 
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Последние материалы
Отставка за критику — Зеленский сменил поста в Германии
Китайский турист искупался в реке Индигирка при минус 50
Уничтожить и выкупить: на Западе рассматривают покупку Северного Потока
Почему кошка приносит добычу домой: знак любви или природный зов
Смена приоритетов: в США уменьшается "заукраинское" лобби
Какие карнавалы в Италии можно посетить весной 2025 года
Как кусочек хлеба улучшает усвоение витамина D
Разбираемся в автоматах: как собрать коробку передач с нуля
Губерниев о решении Йоханнеса Бё завершить карьеру: там может быть финт ушами перед Олимпиадой
Простой и аппетитный ужин: запеканка с фаршем и картофелем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.