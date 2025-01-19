Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болит спина между лопаток: причины, лечение, как снять боль
Глобальное уныние — Западные производители алкоголя бьют тревогу из-за спада продаж
Разрешить нельзя блокировать — Трамп превратил ТикТок в элемент пиар-компании
Эти простые трюки преобразят ваш подоконник и комнату
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном

Проблемы с урожаем: растения, которые нельзя сажать после огурцов

Садоводство » Советы

Огурцы — популярная культура, которая радует нас своими свежими плодами в летний период. Однако не все знают, что выбор партнеров по севообороту для огурцов имеет большое значение. Неправильная последовательность посадки может привести к ухудшению урожайности и почти полной потере растений. 

Почему важен севооборот?

Севооборот — это метод чередования различных культур на одном и том же участке, который помогает улучшить здоровье почвы и растений, а также снизить риск распространения болезней и вредителей. После одних растений важно выбирать те, которые имеют другие потребности в питательных веществах и не привлекают одинаковых вредителей.

Какие растения не стоит сажать после огурцов?

Томаты  

Огурцы и томаты относятся к одному семейству — пасленовым. Садить их после друг друга не рекомендуется, поскольку оба этих растения подвержены схожим заболеваниям, таким как фитофтороз. Это увеличивает риск заражения, и как следствие, снижает урожайность.

Картофель  

Так же, как и томаты, картофель может страдать от тех же болезней, что и огурцы. Кроме того, они имеют схожие потребности в питательных веществах, что может истощить почву и привести к плохому росту последующей культуры.

Перец  

Перец, как и огурцы, часто поражается фитофторозом, что может привести к распространению заболеваний при посадке после огурцов. 

Баклажаны  

Баклажаны также относятся к тому же семейству и могут не только страдать от одинаковых болезней, но и привлекать тех же вредителей, что сделает их более уязвимыми при соседстве с огурцами.

Дыня и арбуз  

Эти культуры могут оставлять после себя в почве вредные микроорганизмы, которые могут негативно повлиять на следующий урожай огурцов. 

Что сажать после огурцов?

Если вы хотите улучшить урожайность и здоровье растений, рассмотрите возможность посадки:

  • Капусты: капуста хорошо себя чувствует после огурцов и может даже обогатить почву.
  • Бобовых: например, фасоль или горох обогащают почву азотом, что способствует росту последующих культур.
  • Моркови: морковь не только неплохо растет после огурцов, но и помогает улучшить структуру почвы.

Выбор правильных культур для севооборота является ключевым фактором для успешного огородничества. Чтобы не кусать локти из-за плохого урожая, избегайте посадки томатов, картофеля, перца, баклажанов, дыни и арбузов после огурцов. Ориентируйтесь на растения, которые помогут восстановить здоровье почвы и принесут вам богатый урожай в следующем сезоне!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Последние материалы
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги
Блонзинг: новый тренд в макияже, который изменит ваш ежедневный ритуал
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Как вернуть коже здоровье после зимних холодов: 6 моментов, о которых важно помнить при уходе за собой
Почему кошки ненавидят воду: вся правда о пушистых пловцах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.