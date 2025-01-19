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Цветник без цветущих растений: 5 лучших идей для сада

2:05
Садоводство

Цветы на клумбе радуют глаз, но когда их цветение заканчивается, участок часто превращается в пустой и ничем не примечательный грунт. Именно поэтому многие дачники выбирают декоративные растения, которые не цветут, но сохраняют свою привлекательность круглый год.

Белые розы
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые розы

Такие растения не только требуют меньше ухода, но и гораздо лучше переносят перепады температуры, что делает их идеальным выбором для создания устойчивых цветников.

5 декоративных растений для цветника без цветов

Гейхеры

Эти многолетники известны своей необычной окраской листвы, которая варьируется от зелёного до бордового и даже серебристого. Они создают яркий акцент на клумбе, добавляя разнообразие в зелёную палитру.

Хосты

Хосты — популярные многолетние растения с крупными листьями. Существуют сорта с разными оттенками, включая зелёные, голубоватые и даже пестрые варианты. Их эффектная листва станет прекрасным украшением вашего сада.

Декоративные злаки

Эти растения добавляют цветнику лёгкости и воздушности. Высокие травы с изящными соцветиями прекрасно смотрятся в композициях и создают динамичность.

Почвопокровные растения

Такие растения, как барвинок или очиток, помогают заполнить пустые участки клумбы. Они образуют плотный зелёный ковёр, который придаёт цветнику завершённый вид.

Хвойные растения

Карликовые ёлочки, туи или можжевельники станут центром любой композиции. Хвойные растения сохраняют свою красоту даже зимой и подходят для любого сада.

Создание цветника без цветов — это отличное решение для тех, кто хочет наслаждаться красотой своего сада круглый год. Декоративные растения с выразительной листвой или необычной текстурой помогают создать стильные и непритязательные клумбы, которые требуют минимального ухода.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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