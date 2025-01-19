Как защитить капусту от гниения и насекомых

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание капусты требует соблюдения определённых правил, которые помогут получить богатый и качественный урожай. Одной из таких хитростей является удаление нижних листьев. Зачем это нужно? Вот три главные причины, почему стоит проводить эту процедуру.

Фото: creativecommons.org by Evelyn Gunn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста савойская

1. Профилактика заболеваний

Удаление нижних листьев способствует защите растения от некоторых заболеваний. Конечно, это не панацея, но как профилактическая мера — весьма эффективный способ. Листья удаляют практически сразу, как только они начинают желтеть или касаться земли.

2. Борьба с насекомыми

Нижние листья капусты, расположенные близко к земле, часто становятся местом, где насекомые откладывают свои яйца. Удаляя их, вы снижаете вероятность размножения вредителей и помогаете защитить растение.

3. Предотвращение гниения

Избыток влаги после полива или дождей часто приводит к тому, что нижние листья начинают подгнивать. Если их вовремя не убрать, гниение может распространиться на весь кочан, что отрицательно скажется на качестве урожая.

Удаление нижних листьев капусты — это простой, но действенный способ защитить растение от вредителей, заболеваний и гниения. Эта небольшая хитрость поможет вырастить здоровые и крепкие кочаны.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

