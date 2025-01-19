Как защитить капусту от гниения и насекомых

Выращивание капусты требует соблюдения определённых правил, которые помогут получить богатый и качественный урожай. Одной из таких хитростей является удаление нижних листьев. Зачем это нужно? Вот три главные причины, почему стоит проводить эту процедуру.
1. Профилактика заболеваний
Удаление нижних листьев способствует защите растения от некоторых заболеваний. Конечно, это не панацея, но как профилактическая мера — весьма эффективный способ. Листья удаляют практически сразу, как только они начинают желтеть или касаться земли.
2. Борьба с насекомыми
Нижние листья капусты, расположенные близко к земле, часто становятся местом, где насекомые откладывают свои яйца. Удаляя их, вы снижаете вероятность размножения вредителей и помогаете защитить растение.
3. Предотвращение гниения
Избыток влаги после полива или дождей часто приводит к тому, что нижние листья начинают подгнивать. Если их вовремя не убрать, гниение может распространиться на весь кочан, что отрицательно скажется на качестве урожая.
Удаление нижних листьев капусты — это простой, но действенный способ защитить растение от вредителей, заболеваний и гниения. Эта небольшая хитрость поможет вырастить здоровые и крепкие кочаны.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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