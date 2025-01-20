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Как собрать первый урожай клубники уже в мае

1:24
Садоводство

Ранний урожай клубники — мечта многих садоводов, особенно в регионах с прохладным климатом и коротким летом. Но добиться этой цели вполне реально, если правильно подобрать сорта, обеспечить надлежащий уход и использовать проверенные технологии.

Клубника
Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Клубника

Как ускорить созревание клубники

Простая технология поможет вам получить свежую клубнику уже в мае. Она не требует сложных манипуляций, а эффект вас приятно удивит.

1. Укрытие грядки пленкой

Первое, что нужно сделать, — накрыть клубничные грядки прозрачной пленкой. Это поможет создать эффект парника и ускорить прогрев почвы, что особенно важно в начале весны.

2. Использование свежего навоза

Для дополнительного тепла разложите вокруг клубничных кустов свежий навоз. Его естественное тепло поможет почве прогреться быстрее. В результате все процессы, связанные с ростом растений, активизируются, и клубника начнёт цвести гораздо раньше.

Результат

Согласно отзывам садоводов, применяющих эту технологию, ягоды можно будет собирать уже на месяц раньше, чем при стандартных методах выращивания. Этот простой и эффективный подход идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться сладкой клубникой в самом начале сезона.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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