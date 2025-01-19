Петунии: как сделать посадку простым и удобным процессом

Выращивание рассады петуний может показаться сложным из-за мелких семян. Однако есть способы упростить процесс, особенно с использованием дражированных семян, которые крупнее и легче сеются, хотя и стоят дороже. Но если вы предпочитаете действовать традиционно, вот несколько полезных шагов для посадки мелких семян петунии без лишних хлопот.
Подготовьте все необходимое: вам понадобятся подходящий грунт, контейнер с крышкой или пищевая пленка для создания парникового эффекта.
Заполните контейнер грунтом: пересыпьте его в контейнер и аккуратно уплотните, чтобы обеспечить хорошее прилегание семян.
Разметьте ряды: сделайте бороздки в грунте с интервалом не менее 2-3 см между рядами.
Увлажните почву: пролейте канавки горячей водой, а затем аккуратно рассыпьте семена в бороздках.
Используйте лист бумаги: сложите лист бумаги пополам, насыпьте семена в складку и, потряся лист, равномерно распределите их по подготовленной почве. Этот метод помогает избежать загущенности.
Увлажнение и парник: если почва кажется недостаточно влажной, используйте пульверизатор. Закройте контейнер крышкой или пленкой и уберите его в теплое и светлое место. Для улучшения роста можно использовать фитосветильник.
Проветривание: периодически открывайте контейнер для проветривания, чтобы избежать образования плесени.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
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