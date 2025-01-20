Как защитить арочную теплицу от снега

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если у вас установлена остроконечная коньковая теплица, то вам можно не переживать о накоплении снега на крыше — благодаря своей конструкции, снег будет сползать самопроизвольно. Однако владельцам арочных теплиц стоит быть более внимательными, ведь накопившийся снег может привести к повреждениям поликарбоната.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Теплица

Для предотвращения подобных проблем дачникам рекомендуется регулярно чистить свою теплицу от снега в зимний период. Но не у всех есть возможность часто навещать свой участок, особенно в холодное время года.

Как защитить теплицу от снега заранее

Если у вас нет возможности регулярно чистить теплицу, то стоит заранее позаботиться о её защите. Лучший способ — установить подпорки под дуги теплицы в виде буквы "Т". Эти подпорки помогут поддерживать конструкцию и не позволят снегу повредить поликарбонат.

Однако важно помнить, что подпорки нужно ставить именно под дуги, к которым прикреплён поликарбонат. Если же установить их под горизонтальные стяжки, они не смогут эффективно защитить вашу теплицу от повреждений.

Оптимальный вариант

Лучший способ укрепить теплицу — это поставить доску-дюймовку, длина которой немного меньше длины самой теплицы, и упереть подпорки в неё. Это поможет предотвратить сминание конструкции под тяжестью снега и обеспечит надежную защиту.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

