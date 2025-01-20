Защита от вредителей с помощью хризантем: лайфхак для огородников

Продажа комнатных растений в горшках — это успешный бизнес, но многие флористы, увы, не заботятся о том, чтобы их растения радовали покупателей долго. Через некоторое время, красивые хризантемы теряют свою привлекательность и начинают увядать.
Если у вас есть земельный участок, и вы не хотите расставаться с хризантемами, пересадите их в сад. Этот шаг позволит вам продолжить наслаждаться цветением растений и украсить ваш сад.
Однако, если пересадка не входит в ваши планы, не спешите выбрасывать растение. Листья хризантемы обладают удивительными свойствами: они издают аромат, который помогает отпугивать вредителей. Используйте этот дар природы на пользу вашему огороду!
Это простой и эффективный способ защитить растения от вредоносных насекомых. Листья хризантем не только добавят пользы, но и помогут вам поддерживать экологический баланс на участке.
Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.