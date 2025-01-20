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Защита от вредителей с помощью хризантем: лайфхак для огородников

1:14
Садоводство

Продажа комнатных растений в горшках — это успешный бизнес, но многие флористы, увы, не заботятся о том, чтобы их растения радовали покупателей долго. Через некоторое время, красивые хризантемы теряют свою привлекательность и начинают увядать.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Цветы

Что делать с увядшими хризантемами

Если у вас есть земельный участок, и вы не хотите расставаться с хризантемами, пересадите их в сад. Этот шаг позволит вам продолжить наслаждаться цветением растений и украсить ваш сад.

Альтернативное решение: полезность листьев хризантем

Однако, если пересадка не входит в ваши планы, не спешите выбрасывать растение. Листья хризантемы обладают удивительными свойствами: они издают аромат, который помогает отпугивать вредителей. Используйте этот дар природы на пользу вашему огороду!

  • Обрежьте листья с увядших растений.
  • Измельчите их.
  • Закопайте в грунт на овощных грядках.

Это простой и эффективный способ защитить растения от вредоносных насекомых. Листья хризантем не только добавят пользы, но и помогут вам поддерживать экологический баланс на участке.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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