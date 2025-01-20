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Домашний настой против паутинного клеща: рецепт и применение

1:31
Садоводство

Зимой накапливается много органических отходов, которые чаще всего отправляются в мусорное ведро. Однако опытные огородники знают, что кожура некоторых фруктов, например, цитрусовых, может принести огромную пользу для сада и огорода.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бананы

Почему стоит сохранять кожуру апельсинов и мандаринов

Кожура цитрусовых — это не только отходы, но и ценный ресурс для вашего участка. Она отлично подходит для приготовления настоя, который помогает бороться с вредителями.

Как приготовить настой:

  • Возьмите 1 кг кожуры апельсинов или мандаринов.
  • Залейте её 3 литрами воды.
  • Плотно закройте ёмкость и оставьте настаиваться на 5 дней.

Применение:

Весной добавьте 100 мл этого настоя в 10 литров воды, а для лучшего эффекта растворите в смеси 40 граммов хозяйственного мыла. Это средство идеально подходит для борьбы с паутинным клещом.

Как использовать настой

Полученный раствор нужно использовать для опрыскивания растений. Обычно обработку проводят до 6 раз, чтобы добиться максимального эффекта. Это простой и экологичный способ защитить свой сад без применения химии.

Кожура цитрусовых — ценный помощник для садоводов. Вместо того чтобы выбрасывать её, используйте для приготовления настоя, который поможет сохранить ваши растения здоровыми и защитить их от вредителей.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus x sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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