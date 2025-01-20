Домашний настой против паутинного клеща: рецепт и применение

Зимой накапливается много органических отходов, которые чаще всего отправляются в мусорное ведро. Однако опытные огородники знают, что кожура некоторых фруктов, например, цитрусовых, может принести огромную пользу для сада и огорода.
Кожура цитрусовых — это не только отходы, но и ценный ресурс для вашего участка. Она отлично подходит для приготовления настоя, который помогает бороться с вредителями.
Как приготовить настой:
Применение:
Весной добавьте 100 мл этого настоя в 10 литров воды, а для лучшего эффекта растворите в смеси 40 граммов хозяйственного мыла. Это средство идеально подходит для борьбы с паутинным клещом.
Полученный раствор нужно использовать для опрыскивания растений. Обычно обработку проводят до 6 раз, чтобы добиться максимального эффекта. Это простой и экологичный способ защитить свой сад без применения химии.
Кожура цитрусовых — ценный помощник для садоводов. Вместо того чтобы выбрасывать её, используйте для приготовления настоя, который поможет сохранить ваши растения здоровыми и защитить их от вредителей.
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