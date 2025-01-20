Уход за герберами дома: секреты пышного цветения

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герберы, настоящие красавицы клумб, способны радовать нас не только летом, но и в домашних условиях. Эти яркие цветы могут превратить ваш подоконник в настоящий цветущий сад, если обеспечить им правильный уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Girotto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гербера

Как ухаживать за герберами дома

1. Освещение

Герберы обожают хорошее освещение, но летом, особенно в полуденное время, им нужно лёгкое притенение. Идеальное место для них — восточное или западное окно.

Зимой эти растения нуждаются в дополнительном освещении. Чтобы герберы продолжали радовать своим цветением, обеспечьте им световой день продолжительностью 12-13 часов с помощью фитоламп.

2. Температурный режим

Температура — ключевой фактор успешного выращивания гербер:

В период роста и цветения оптимальная температура составляет 20-25 градусов днём и 18-20 градусов ночью.

В период покоя, который наступает при снижении температуры до 14-16 градусов, растение "отдыхает".

Температуры ниже 12 градусов губительны для гербер, как и жара выше 30 градусов.

3. Выбор горшка

Для посадки гербер лучше всего подойдут неглазированные керамические горшки. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха для корней. Размер горшка должен быть на 2-3 см больше корневой системы растения.

Зимой горшок рекомендуется ставить на деревянную подставку, чтобы защитить корни от переохлаждения.

Соблюдение этих несложных правил поможет герберам не только расти, но и пышно цвести у вас дома. Ваш подоконник станет ярким и привлекательным круглый год!

Уточнения

Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

