Уход за герберами дома: секреты пышного цветения

Герберы, настоящие красавицы клумб, способны радовать нас не только летом, но и в домашних условиях. Эти яркие цветы могут превратить ваш подоконник в настоящий цветущий сад, если обеспечить им правильный уход.
1. Освещение
Герберы обожают хорошее освещение, но летом, особенно в полуденное время, им нужно лёгкое притенение. Идеальное место для них — восточное или западное окно.
Зимой эти растения нуждаются в дополнительном освещении. Чтобы герберы продолжали радовать своим цветением, обеспечьте им световой день продолжительностью 12-13 часов с помощью фитоламп.
2. Температурный режим
Температура — ключевой фактор успешного выращивания гербер:
3. Выбор горшка
Для посадки гербер лучше всего подойдут неглазированные керамические горшки. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха для корней. Размер горшка должен быть на 2-3 см больше корневой системы растения.
Зимой горшок рекомендуется ставить на деревянную подставку, чтобы защитить корни от переохлаждения.
Соблюдение этих несложных правил поможет герберам не только расти, но и пышно цвести у вас дома. Ваш подоконник станет ярким и привлекательным круглый год!
Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
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