Как ускорить компостирование: простой лайфхак для садоводов

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Добавление крахмала и мочевины в компост не только ускоряет его разложение, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий. Этот метод улучшает качество удобрения, делая его безопасным и питательным.

Фото: Own work by Rosser1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Компост

Как это работает

Крахмал помогает усваиваться питательным веществам в почве, а мочевина активизирует процесс разложения органики. Вместе они значительно ускоряют образование компоста.

Как правильно применять

Смешайте крахмал и мочевину в равных пропорциях (1:1). Добавляйте готовую смесь в компостную кучу или яму каждые две недели по 3 столовые ложки. Полейте компост водой для активации процесса разложения. Простые шаги помогут вам получить качественное удобрение быстрее и без особых затрат.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

