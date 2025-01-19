Как ускорить компостирование: простой лайфхак для садоводов

Добавление крахмала и мочевины в компост не только ускоряет его разложение, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий. Этот метод улучшает качество удобрения, делая его безопасным и питательным.
Крахмал помогает усваиваться питательным веществам в почве, а мочевина активизирует процесс разложения органики. Вместе они значительно ускоряют образование компоста.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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