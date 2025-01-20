Уход за пионами: секреты посадки корневищ

Выращивание пионов — это настоящее искусство, требующее внимания к деталям. Успех в этом деле во многом зависит от правильной посадки, особенно если речь идёт о высадке корневищ.
1. Подготовка ямки и размещение корневищ
После того как вы подготовите яму для посадки, разместите саженцы пиона аккуратно, расправив корешки по сторонам на насыпи из земли, сделанной на дне.
2. Засыпка и уплотнение почвы
Заполните яму заранее подготовленной почвенной смесью, придерживая саженцы, чтобы они остались на месте. После этого утрамбуйте землю вокруг растения и сформируйте небольшой валик. Это поможет зафиксировать куст, защитив его от раскачивания при порывах ветра. Для крупных кустов рекомендуется установить рядом колышек, который будет служить опорой.
3. Полив
Обеспечьте растения водой в зависимости от их вида:
4. Мульчирование
Заключительный шаг — это мульчирование. Используйте торф и перегной для покрытия почвы вокруг растения. Это не только сохранит влагу, но и защитит корни от перепадов температуры.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы создадите идеальные условия для роста пионов. Они не только украсят ваш сад, но и станут его гордостью.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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