Уход за пионами: секреты посадки корневищ

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание пионов — это настоящее искусство, требующее внимания к деталям. Успех в этом деле во многом зависит от правильной посадки, особенно если речь идёт о высадке корневищ.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Основные этапы посадки пионов

1. Подготовка ямки и размещение корневищ

После того как вы подготовите яму для посадки, разместите саженцы пиона аккуратно, расправив корешки по сторонам на насыпи из земли, сделанной на дне.

Для травянистых пионов корневая шейка должна быть заглублена на 4 см.

Для древовидных сортов и гибридов это значение составляет от 5 до 7 см.

2. Засыпка и уплотнение почвы

Заполните яму заранее подготовленной почвенной смесью, придерживая саженцы, чтобы они остались на месте. После этого утрамбуйте землю вокруг растения и сформируйте небольшой валик. Это поможет зафиксировать куст, защитив его от раскачивания при порывах ветра. Для крупных кустов рекомендуется установить рядом колышек, который будет служить опорой.

3. Полив

Обеспечьте растения водой в зависимости от их вида:

Древовидным пионам требуется около 10 литров воды.

Травянистым сортам хватит 7 литров.

4. Мульчирование

Заключительный шаг — это мульчирование. Используйте торф и перегной для покрытия почвы вокруг растения. Это не только сохранит влагу, но и защитит корни от перепадов температуры.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы создадите идеальные условия для роста пионов. Они не только украсят ваш сад, но и станут его гордостью.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

