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Уход за пионами: секреты посадки корневищ

1:47
Садоводство

Выращивание пионов — это настоящее искусство, требующее внимания к деталям. Успех в этом деле во многом зависит от правильной посадки, особенно если речь идёт о высадке корневищ.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Основные этапы посадки пионов

1. Подготовка ямки и размещение корневищ

После того как вы подготовите яму для посадки, разместите саженцы пиона аккуратно, расправив корешки по сторонам на насыпи из земли, сделанной на дне.

  • Для травянистых пионов корневая шейка должна быть заглублена на 4 см.
  • Для древовидных сортов и гибридов это значение составляет от 5 до 7 см.

2. Засыпка и уплотнение почвы

Заполните яму заранее подготовленной почвенной смесью, придерживая саженцы, чтобы они остались на месте. После этого утрамбуйте землю вокруг растения и сформируйте небольшой валик. Это поможет зафиксировать куст, защитив его от раскачивания при порывах ветра. Для крупных кустов рекомендуется установить рядом колышек, который будет служить опорой.

3. Полив

Обеспечьте растения водой в зависимости от их вида:

  • Древовидным пионам требуется около 10 литров воды.
  • Травянистым сортам хватит 7 литров.

4. Мульчирование

Заключительный шаг — это мульчирование. Используйте торф и перегной для покрытия почвы вокруг растения. Это не только сохранит влагу, но и защитит корни от перепадов температуры.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы создадите идеальные условия для роста пионов. Они не только украсят ваш сад, но и станут его гордостью.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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