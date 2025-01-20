Как ухаживать за каланхоэ для продолжительного цветения

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы когда-либо покупали каланхоэ в магазине, то, вероятно, слышали обещания продавцов о том, что этот цветок неприхотлив и будет долго радовать своим цветением. Однако на практике добиться появления бутонов удаётся далеко не всем.

Фото: commons.wikimedia.org by PEAK99, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Каланхоэ

Почему каланхоэ не цветёт

Цветение этого растения напрямую зависит от длительности светового дня. Каланхоэ начинает формировать бутоны, когда световой день сокращается до 10 часов. Именно поэтому осенью и зимой у вас есть шанс увидеть, как цветок раскрывает свои яркие лепестки.

Как стимулировать цветение

Чтобы "подсказать" растению, что пора цвести, достаточно искусственно сократить для него световой день. Вот как это можно сделать:

Накрывайте растение вечером . С вечера до утра (примерно с 17:00 до 08:00) накрывайте горшок с каланхоэ плотной тёмной тканью, непрозрачным ведром, коробкой или пакетом.

. С вечера до утра (примерно с 17:00 до 08:00) накрывайте горшок с каланхоэ плотной тёмной тканью, непрозрачным ведром, коробкой или пакетом. Убирайте в шкаф. Ещё один способ — переместить цветок в тёмное место, например, в шкаф, где он будет находиться в полной темноте.

Сколько времени нужно

Процедуру нужно повторять ежедневно на протяжении 40 дней, начиная примерно с октября. Если всё сделано правильно, каланхоэ начнёт цвести уже в декабре, а его яркие соцветия будут радовать вас до самой весны.

Каланхоэ действительно неприхотливый цветок, но его цветение зависит от правильного ухода и соблюдения условий. Используйте эти простые советы, чтобы стимулировать бутоны, и ваш дом наполнится яркими красками в самые холодные месяцы.

Уточнения

Каланхо́е или Каланхо́э (лат. Kalánchoë), — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), произрастающих в тропической и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и в тропиках Южной Америки.

