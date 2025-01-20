Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как и чем подкармливать фиалки

Растение необходимо беречь от прямых солнечных лучей. Чтобы фиалка хорошо росла и развивалась в домашних условиях, необходимо обеспечить ей хотя бы десятичасовой период освещения помещения. Недостаток солнечного света заставляет фиалки вытягиваться в поисках света и давать мало цветов.

Фото: Мэделин Льюис by Дикий лес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Африканская фиалка

Для кормления хорошо подходят как минеральные составы, так и органика. Например, компост, перегной, торф. Многие садоводы также используют для этого черный чай, кофейную гущу, луковую шелуху, настой кожуры цитрусовых, дрожжи и даже банановую воду.

Кофе действует как азотное удобрение с медленным высвобождением. Азот выделяется из кофейной гущи микроорганизмами, содержащимися в почве.

Торф желательно добавлять в процессе создания почвенной смеси при посадке и пересадке. Чтобы сделать почву более рыхлой и тем самым улучшить водопроницаемость, в нее добавляют дополнительный песок.

Для полива используйте только подготовленную воду. Для этого в банку наливают воду из-под крана, дают ей настояться сутки-двое, а затем кипятят.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

