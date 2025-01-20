Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как безопасно окрасить шерсть питомца
Чай с лимоном: правда ли он спасает от простуды
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Как собрать первый урожай клубники уже в мае
Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем
Вот когда можно ожидать первых результатов от тренировок
Чем босые прогулки по песку полезны для здоровья
Почему кошки так любят занимать ваше место?
Знаете ли вы, что этот обычный фрукт может привлечь малиновок в ваш сад?

Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства

1:18
Садоводство

Как и чем подкармливать фиалки

Растение необходимо беречь от прямых солнечных лучей. Чтобы фиалка хорошо росла и развивалась в домашних условиях, необходимо обеспечить ей хотя бы десятичасовой период освещения помещения. Недостаток солнечного света заставляет фиалки вытягиваться в поисках света и давать мало цветов.

Африканская фиалка
Фото: Мэделин Льюис by Дикий лес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Африканская фиалка

Для кормления хорошо подходят как минеральные составы, так и органика. Например, компост, перегной, торф. Многие садоводы также используют для этого черный чай, кофейную гущу, луковую шелуху, настой кожуры цитрусовых, дрожжи и даже банановую воду.

Кофе действует как азотное удобрение с медленным высвобождением. Азот выделяется из кофейной гущи микроорганизмами, содержащимися в почве.

Торф желательно добавлять в процессе создания почвенной смеси при посадке и пересадке. Чтобы сделать почву более рыхлой и тем самым улучшить водопроницаемость, в нее добавляют дополнительный песок.

Для полива используйте только подготовленную воду. Для этого в банку наливают воду из-под крана, дают ей настояться сутки-двое, а затем кипятят.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Садоводство, цветоводство
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Последние материалы
Как собрать первый урожай клубники уже в мае
Вот когда можно ожидать первых результатов от тренировок
Чем босые прогулки по песку полезны для здоровья
Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем
Почему кошки так любят занимать ваше место?
Знаете ли вы, что этот обычный фрукт может привлечь малиновок в ваш сад?
Какая привычка снизит уровень холестерина
Как древние кометы создали загадочные дюны Титана
Германия вновь стала лидером поставок пива в Россию
Каре, челка или яркие пряди: что выбрать для стильного обновления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.