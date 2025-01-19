Три подкормки клубники, которые изменят ваши грядки

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Частая ошибка садоводов — прекращение полива после сбора ягод. Однако именно в этот момент формируются цветочные почки для следующего сезона. Чтобы избежать снижения урожайности, поливайте клубнику до конца лета, уделяя внимание грядкам минимум раз в неделю.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Подкормка: питание в три этапа

Клубника требует плодородной почвы, поэтому регулярные подкормки — залог богатого урожая.

Весной: после очистки кустов от старых листьев используйте раствор мочевины (1 ч. л. на 10 л воды) или коровяка (2 стакана на 10 л воды). Расход — 1 литр на куст.

В начале цветения: добавьте нитрофоску (1 ст. л. на 10 л воды).

После цветения: применяйте комплексные минеральные удобрения согласно инструкции.

Обработка от вредителей и болезней

Весной, после уборки на грядке, рекомендуется обработать растения 1%-ным раствором медного купороса.

Перед цветением используйте средства от вредителей, таких как клещи и долгоносики (например, Алиот или Фуфанон-Нова).

Для защиты от болезней подойдут фунгициды, а во время созревания ягод — биопрепараты вроде Фитоспорина.

Обрезка для обильного плодоношения

Удаление усов и лишних листьев стимулирует растение к плодоношению. Весной удаляйте треть зелёной массы, что способствует крупным и быстро созревающим ягодам.

Подготовка к зиме

Хорошо подготовленный к зиме ягодник принесёт щедрый урожай. Заботьтесь о грядках круглый год, и результат не заставит себя ждать.