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Откуда берется проросший картофель и как с ним обращаться?

3:13
Садоводство » Овощи

Картофель — один из самых популярных и любимых продуктов на наших столах, но что делать, если вы обнаружили, что запасенный картофель начал прорастать? Многие из нас сталкиваются с этой проблемой, особенно в зимнее время, когда картошка длительное время хранится. 

Проросший картофель
Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Проросший картофель

Почему картофель прорастает?

Проросший картофель — это признак того, что клубни находятся в благоприятных условиях для прорастания: достаточная влажность, температура и свет. Прорастание — естественный процесс, который позволяет картофелю развиваться, однако, в случае, если клубни начинают выпускать ростки, это может свидетельствовать о том, что они теряют свои питательные свойства и начинают стареть.

Почему есть проросший картофель не рекомендуется?

Проросший картофель часто вызывает опасения из-за содержания в нем соланина — токсичного вещества, которое образуется в ответ на стрессовые условия (например, освещение или повреждение клубней). Соланин может быть вреден для здоровья человека и даже привести к токсическим отравлениям. Симптомы отравления соланином могут включать:

  • Тошноту
  • Рвоту
  • Головные боли
  • Диарея
  • Боль в животе

Соланин обладает горьким вкусом, и его концентрация увеличивается в зелёной части клубня и в ростках. Поэтому употребление проросшего картофеля в пищу может быть небезопасным.

Что делать с проросшим картофелем?

  1. Удаление ростков: если клубни не слишком сильно проросли и не имеют зеленых частей, их можно очистить и использовать для приготовления пищи. Удалите все ростки и тщательно очистите картофель. Это минимизирует риск употребления соланина.
  2. Сажать картофель: проросший картофель можно использовать как посадочный материал. Убедитесь, что клубни здоровые, без признаков гнили или повреждений. Поместите их в рыхлую почву на глубину, подходящую для данного сорта. Это отличный способ дать вторую жизнь картофелю, который вы не собираетесь есть.
  3. Компостирование: если клубни уже слишком прорасли или повреждены, лучше всего избавиться от них и добавить в компост. Это поможет вернуть питательные вещества в почву и избежать ухудшения состояния хранения.
  4. Не употребляйте в пищу: если на картофеле есть признаки гнили, он имеет зеленые участки или слишком сильно пророс, от употребления его в пищу лучше отказаться. Это может защитить вас и вашу семью от возможной интоксикации.

Проросший картофель — это не редкость, и хотя иногда его можно использовать по назначению, лучше всего избегать его употребления в пищу, чтобы не подвергать здоровье риску. Убедитесь, что вы следите за условиями хранения картофеля, чтобы минимизировать вероятность прорастания. В случае же возникновения этой проблемы, вы всегда можете выбрать один из безопасных вариантов — удалить ростки, использовать клубни для посадки или компостирования. Помните, что заботиться о своём здоровье — это всегда правильное решение!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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