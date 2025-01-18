Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как яблоки с червяками могут помочь избавиться от химикатов
Этот плавучий остров был замечен на снимках спутников около 20 лет назад
Турагент назвал самые привлекательные страны для весеннего отдыха
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Рассказываем, как кондиционер может помочь в зимний период
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Народные средства или врач: что действительно поможет при ячмене
Почему домашние маски для груди могут быть полезны для вашего ухода?
Кинокритик объяснил, сумеет ли голливудский актёр убедительно сыграть Путина

Как полив кипятком может повредить корневой системе ягодников

3:24
Садоводство » Деревья и кустарники

Полив ягодников — это важный этап ухода за растениями, который может существенно влиять на их здоровье и урожайность. Некоторые садоводы практикуют поливание горячей водой, полагая, что такая процедура поможет избавиться от вредителей и болезней.

Цветущая смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветущая смородина

Потенциальные риски полива горячей водой

  1. Ущерб корневой системе: горячая вода может повредить корни ягодных растений. Температура в 60°C и выше негативно сказывается на корневой системе, что может привести к гибели растений или снизить их жизнеспособность. Корни, ответственные за поглощение воды и питательных веществ, просто не выдержат такой термической нагрузки.
  2. Стресс для растений: даже если корни не погибнут, полив кипятком может вызвать стресс у растений. Ни одно растение не любит резких изменений температуры, и этот стресс может привести к замедлению роста, потере листьев и снижению урожайности.
  3. Разрушение микробиоты в почве: полив горячей водой убивает не только вредителей, но и полезные микроорганизмы, живущие в почве. Это может привести к ухудшению почвенного здоровья, снижению биоразнообразия и нарушению экосистемы, необходимой для нормального роста ягодников.
  4. Неэффективность против вредителей: полив горячей водой не всегда эффективен против вредителей. Некоторые насекомые могут выживать даже при высоких температурах, и таким образом, вместо борьбы с ними, вы можете просто навредить своим растениям.
  5. Проблемы с поливом в холодное время года: если проводить такую процедуру в период весеннего пробуждения растений, горячая вода может препятствовать их адаптации к перепадам температур и уменьшить устойчивость к заморозкам. В таких случаях растения могут быстрее поддаваться заморозкам, что приведет к еще большему ущербу.

Альтернативные методы борьбы с вредителями и болезнями

Если основное внимание уделяется борьбе с вредителями и заболеваниями на ягодниках, существует множество эффективных и менее рискованных методов:

  1. Механическая обработка: удаление вредителей вручную или с помощью механических инструментов может оказаться гораздо более безопасным.
  2. Биологические препараты: используйте природные инсектициды и фунгициды на основе полезных микроорганизмов, которые безопасны для растений и экосистемы.
  3. Регулярный осмотр и профилактика: проведение регулярных проверок посадок поможет заметить и устранить проблемы до того, как они перерастут в серьезные заболевания или нашествия вредителей.
  4. Севооборот и мульчирование: эти агрономические методы помогут предотвратить возникновение проблем с вредителями и поддерживать здоровье растений.

Поливать ягодники кипятком — это сомнительная практика, которая может нанести больше вреда, чем пользы. Важно понимать, что растения нуждаются в бережном уходе и поддержке, а не в термической обработке, которая может вызвать стресс и повреждения. Вместо этого стоит применять более щадящие методы, которые позволят сохранить здоровье ягодников и обеспечить вкусный и обильный урожай. Ваши растения скажут вам спасибо!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Красота и стиль
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности Аудио 
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Еда и рецепты
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Как яблоки с червяками могут помочь избавиться от химикатов
Этот плавучий остров был замечен на снимках спутников около 20 лет назад
Турагент назвал самые привлекательные страны для весеннего отдыха
Как полив кипятком может повредить корневой системе ягодников
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Рассказываем, как кондиционер может помочь в зимний период
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Народные средства или врач: что действительно поможет при ячмене
Почему домашние маски для груди могут быть полезны для вашего ухода?
Кинокритик объяснил, сумеет ли голливудский актёр убедительно сыграть Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.