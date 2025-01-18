Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?
Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды

Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году

2:05
Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваш дом всегда радовал вас яркими красками, обратите внимание на Недотрога Уоллера (Impatiens walleriana). Это уникальное растение, которое цветет 365 дней в году, прекрасно подходит как для интерьеров, так и для садов. Его красочные цветы — от розового до оранжевого и белого — добавят уют и свежесть в любое пространство.

Недотрога Уоллера
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Недотрога Уоллера

Основные характеристики Недотроги Уоллера

Родина: Африка.
Цветы: яркие оттенки розового, красного, белого, сиреневого, оранжевого.
Особенности: непрерывное цветение, простота ухода.

Как ухаживать за Недотрогой Уоллера

Чтобы Недотрога Уоллера радовала вас круглый год, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

1. Освещение:

  • В доме поместите растение в светлое место с рассеянным светом.
  • На улице выберите полутень с утренним солнцем.
  • Если бутоны опадают, не раскрываясь, переместите растение ближе к источнику света.

2. Температура:

  • Поддерживайте температуру выше 13°C.
  • Берегите растение от мороза — низкие температуры могут повредить стебли.

3. Полив:

  • Зимой поливайте растение раз в неделю.
  • Летом увеличьте частоту полива до ежедневного, чтобы грунт оставался влажным, но не мокрым.

Почему стоит выбрать Недотрогу Уоллера?

  • Цветы круглый год: растение цветет без перерыва, украшая ваш дом.
  • Лёгкость в уходе: идеально подходит даже для тех, кто только начинает заниматься растениями.
  • Универсальность: отлично выглядит как в помещении, так и на садовом участке.

Полезные советы

  • Регулярно проверяйте состояние грунта, чтобы избежать пересыхания.
  • Размещайте растение в местах с хорошей вентиляцией, чтобы предотвратить появление болезней.
  • Подкармливайте растение раз в месяц удобрениями для цветущих растений, чтобы поддерживать его здоровье.

Уточнения

Недотро́га Уо́ллера или бальзами́н Уоллера (лат. Impátiens walleriána), — многолетнее растение из рода Недотрога семейства Бальзаминовые (Balsaminaceae).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Общество
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20 Аудио 
Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами
Еда и рецепты
Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами Аудио 
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Последние материалы
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?
Рассыпчатая гречка за 15 минут: секрет идеального гарнира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.