Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
2:05
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18.01.2025 20:13
Если вы хотите, чтобы ваш дом всегда радовал вас яркими красками, обратите внимание на
Недотрога Уоллера ( Impatiens walleriana). Это уникальное растение, которое цветет 365 дней в году, прекрасно подходит как для интерьеров, так и для садов. Его красочные цветы — от розового до оранжевого и белого — добавят уют и свежесть в любое пространство.
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Недотрога Уоллера
Основные характеристики
Недотроги Уоллера
Родина: Африка. Цветы: яркие оттенки розового, красного, белого, сиреневого, оранжевого. Особенности: непрерывное цветение, простота ухода. Как ухаживать за
Недотрогой Уоллера
Чтобы Недотрога Уоллера радовала вас круглый год, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:
1. Освещение:
В доме поместите растение в светлое место с рассеянным светом.
На улице выберите полутень с утренним солнцем.
Если бутоны опадают, не раскрываясь, переместите растение ближе к источнику света.
2. Температура:
Поддерживайте температуру выше 13°C.
Берегите растение от мороза — низкие температуры могут повредить стебли.
3. Полив:
Зимой поливайте растение раз в неделю.
Летом увеличьте частоту полива до ежедневного, чтобы грунт оставался влажным, но не мокрым.
Почему стоит выбрать
Недотрогу Уоллера?
Цветы круглый год: растение цветет без перерыва, украшая ваш дом.
Лёгкость в уходе: идеально подходит даже для тех, кто только начинает заниматься растениями.
Универсальность: отлично выглядит как в помещении, так и на садовом участке. Полезные советы
Регулярно проверяйте состояние грунта, чтобы избежать пересыхания.
Размещайте растение в местах с хорошей вентиляцией, чтобы предотвратить появление болезней.
Подкармливайте растение раз в месяц удобрениями для цветущих растений, чтобы поддерживать его здоровье.
Уточнения
или Недотро́га Уо́ллера бальзами́н Уоллера (лат. Impátiens walleriána), — многолетнее растение из рода Недотрога семейства Бальзаминовые ( ). Balsaminaceae
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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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