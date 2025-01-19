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Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты

1:05
Садоводство

Что можно посадить рядом с перцем

Идеальными соседями для этой культуры являются дыни и арбузы. Кроме того, перец хорошо уживается с фасолью, горошком, кабачками и баклажанами.

Сладкий перец
Фото: Freepik by wirestock
Сладкий перец

Опытные огородники всегда высаживают рядом с перцем такую зелень, как петрушка, укроп, майоран, салат, базилик и зеленый лук. Базилик — самый желанный сосед для перца. Более 50 сортов базилика могут расти рядом с перцами и приносить большую пользу, да и сам базилик в этом случае очень хорошо растет и дает отличный урожай.

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем

Профессиональные огородники не рекомендуют высаживать болгарский перец в теплице или рядом с представителями семейства пасленовых.

К ним относятся картофель, помидоры и баклажаны. Все они занимают много места, потребляют одни и те же питательные вещества, а также подвержены одним и тем же заболеваниям и поражаются одними и теми же вредителями.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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