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Как сделать красивый цветник? Следуйте этим простым советам

1:14
Садоводство

Выберите правильное место

Выберите солнечное место во дворе или на балконе. Большинство цветов любят солнечный свет, поэтому чем его больше, тем лучше.

Цветник
Фото: commons.wikimedia.org by Introvert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветник

Определитесь с цветами

Выбирайте цветы, которые вам нравятся и которые подходят для начинающих. Бархатцы, петунии и анютины глазки красочны и просты в выращивании.

Используйте хорошую почву

Используйте хорошую почву для клумбы. Купить ее можно в садовом магазине. Здоровая почва помогает вашим цветам расти крепкими.

Время посадки

Сажайте цветы весной или в начале лета. Следуйте инструкциям на пакетах с семенами или бирках для растений.

Регулярный полив

Регулярно поливайте цветы, особенно в сухую погоду. Цветы любят оставаться увлажненными.

Добавьте мульчу

Нанесите слой мульчи вокруг цветов. Это сохраняет почву влажной, предотвращает появление сорняков и придает вашему саду аккуратный вид.

Пространство

Обязательно дайте каждому цветку немного места для роста. Им нужно место, чтобы распустить корни.


 

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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