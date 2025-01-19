Как сделать красивый цветник? Следуйте этим простым советам

Выберите солнечное место во дворе или на балконе. Большинство цветов любят солнечный свет, поэтому чем его больше, тем лучше.
Выбирайте цветы, которые вам нравятся и которые подходят для начинающих. Бархатцы, петунии и анютины глазки красочны и просты в выращивании.
Используйте хорошую почву для клумбы. Купить ее можно в садовом магазине. Здоровая почва помогает вашим цветам расти крепкими.
Сажайте цветы весной или в начале лета. Следуйте инструкциям на пакетах с семенами или бирках для растений.
Регулярно поливайте цветы, особенно в сухую погоду. Цветы любят оставаться увлажненными.
Нанесите слой мульчи вокруг цветов. Это сохраняет почву влажной, предотвращает появление сорняков и придает вашему саду аккуратный вид.
Обязательно дайте каждому цветку немного места для роста. Им нужно место, чтобы распустить корни.
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.
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