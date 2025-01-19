Лёгкий способ увеличить урожай огурцов в разы

Вырастить обильный урожай огурцов можно даже с минимального количества растений, если знать несколько секретов. Опытные дачники делятся хитростями, которые помогут собрать более 100 кг огурцов с шести кустов.
Для такого результата подойдут только самоопыляемые гибриды. Они устойчивы к перепадам температур, болезням и дают больше завязей. Перед посадкой семена желательно замочить в стимуляторе роста, чтобы ускорить их развитие.
Плодородная почва — залог успеха. Грядку стоит обогатить перегноем или компостом, добавив минеральные удобрения. Если грунт в теплице тяжёлый, его нужно разрыхлить песком.
Шесть кустов можно посадить в шахматном порядке на одной грядке длиной 2-2,5 метра. Расстояние между растениями должно быть около 30-40 см. Огурцы любят влагу, поэтому важно регулярно поливать их тёплой водой.
Секрет успеха в регулярном уходе и грамотном подходе к посадке. Немного усилий — и вы получите поразительный результат даже с нескольких кустов.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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