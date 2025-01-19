Лёгкий способ увеличить урожай огурцов в разы

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить обильный урожай огурцов можно даже с минимального количества растений, если знать несколько секретов. Опытные дачники делятся хитростями, которые помогут собрать более 100 кг огурцов с шести кустов.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Главное — выбор семян

Для такого результата подойдут только самоопыляемые гибриды. Они устойчивы к перепадам температур, болезням и дают больше завязей. Перед посадкой семена желательно замочить в стимуляторе роста, чтобы ускорить их развитие.

Подготовка почвы

Плодородная почва — залог успеха. Грядку стоит обогатить перегноем или компостом, добавив минеральные удобрения. Если грунт в теплице тяжёлый, его нужно разрыхлить песком.

Высадка и уход

Шесть кустов можно посадить в шахматном порядке на одной грядке длиной 2-2,5 метра. Расстояние между растениями должно быть около 30-40 см. Огурцы любят влагу, поэтому важно регулярно поливать их тёплой водой.

Хитрости для увеличения урожая

Формирование куста. Лишние побеги и боковые завязи следует прищипывать. Это улучшает доступ света и воздуха к плодам.

Подкормка. Через 10 дней после посадки кусты удобряют органикой, а в период цветения используют калийно-фосфорные смеси.

Опыление. Даже для самоопыляемых сортов полезно вручную встряхивать кусты, чтобы увеличить количество плодов.

Сбор урожая. Регулярный сбор огурцов каждые 2-3 дня стимулирует растение к образованию новых плодов.

Секрет успеха в регулярном уходе и грамотном подходе к посадке. Немного усилий — и вы получите поразительный результат даже с нескольких кустов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

